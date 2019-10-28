بعد تصدره تريند اليوتيوب.. تعرف على كلمات أغنية "السلطان" لمحمد رمضان

طرح منذ ساعات النجم محمد رمضان، أغنية جديدة له تحمل عنوان "السلطان" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.



محمد رمضان يتصدر ترند اليوتيوب بـ"السلطان".





وتصدر الفنان محمد رمضان، ترند اليوتيوب، بعد طرح أغنية السلطان، وظهر رمضان في الفيديو كليب وهو يرتدي ملابس الملوك، مما جعل الفيديو كليب يحقق نسبة مشاهدة عالية بعد ساعات من طرحها عبر اليوتيوب.





بعد طرحها عبر اليوتيوب كلمات أغنية السلطان لمحمد رمضان مكتوبة



العبد لله السلطان السلطان السلطان

العبد لله السلطان السلطان السلطان



أنا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين

وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين



شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين

أصل النجاح ده رزق يبعتوا رب العالمين



أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي

في الغابة الأسد ملك ما اتعلمش إنه يطاطي



المكسب عندي غية مش هحلكوا المرة دي

كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول مش فاضي



مطلوب منافس أو محارب أو مقاتل

أنا شفت ناس بتخلي الحق يبقى باطل



مكمل لسه في الطريق عمال أماطل

أنا أخذت كل الساحة ما سبتش متر فاضل.







طاير لفوق سكتي سالكة سالكة

ما شفتش حد فيكم ماركة ماركة

أنا الصحيح والباقي فكة فكة

يا مرحب بيكم بالمنافسة ولسة



العبد لله السلطان السلطان السلطان

العبد لله السلطان السلطان السلطان



أنا سلك شائك ما انشغلش بالاسامي

ولسة ما اتخلقش اللي يأخذ مكاني



أنا بجري بأقصى سرعة بكل عزم بكل طاقة

نمبر ون هيفضل دايماً اسمي في البطاقة



نصيحة مني ليك ابعد يا ابني عن سكتي

انك مشغول باسم ده دليل نجاح خطتي



نصيحة مني ليك سكتت كتير عليك

نصيحة مني ليك سكتت كتير عليك

ملمحش وشك في حتتي



طاير لفوق سكتي سالكة سالكة

ما شفتش حد فيكم ماركة ماركة

أنا الصحيح والباقي فكة فكة

يا مرحب بيكم بالمنافسة ولسة



العبد لله السلطان السلطان السلطان

العبد لله السلطان السلطان السلطان.