أسعار الذهب اليوم الإثنين 28/10/2019.. والمعدن الأصفر يستأنف رحلة الصعود
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
766 إلى 769
|
عيار 22
|
703 إلى 705
|
عيار 21
|
671 إلى 673
|
عيار 18
|
575 إلى 577
|
عيار 14
|
447 إلى 449
|
عيار 12
|
383 إلى 385
|
الاونصة
|
23.849 إلى 23.920
|
الجنيه الذهب
|
5,368 إلى 5,384
|
الكيلو
|
766.857 إلى 769.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
780.88جنيه
|
48.39$
|
سعر الذهب عيار 22
|
715.81جنيه
|
44.36$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
683.29جنيه
|
42.34$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
585.67جنيه
|
36.29$
|
سعر الذهب عيار 14
|
455.52جنيه
|
28.23$
|
سعر الذهب عيار 12
|
390.44جنيه
|
24.20 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
292.83جنيه
|
18.15 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,285 جنيه
|
1,505 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,466 جنيه
|
338.75 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
780,880 جنيه
|
48,392 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
27 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
26 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
25 أكتوبر
|
781.17
|
683.54
|
585.89
|
455.69
|
390.59
|
24 أكتوبر
|
780.46
|
682.92
|
585.36
|
455.27
|
388.57
|
23 أكتوبر
|
777.13
|
680.01
|
582.86
|
453.33
|
388.57
|
22 أكتوبر
|
775.31
|
581.49
|
582.86
|
452.27
|
387.66
|
21 أكتوبر
|
779.23
|
681.84
|
584.43
|
454.67
|
389.72
|
20 أكتوبر
|
779.23
|
681.84
|
584.43
|
454.67
|
389.72
|
19 أكتوبر
|
779.43
|
681.70
|
584.31
|
454.46
|
389.54
اسعار الذهب عالميًا:
سجلت أسعار الذهب أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في شهرين بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر، بنسبة هامشية بلغت 0.04 بالمائة أو ما يعادل 60 سنتاً ليصل إلى 1505.30 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1529.90 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.
وتمكنت أسعار الذهب من تسجيل مكاسب بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 11.60 دولار في الأسبوع الجاري لتكون أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس الماضي.
واستقر سعر التسليم الفوري للذهب مسجلاً 1503.49 دولار للأوقية.