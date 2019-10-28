أسعار الذهب اليوم الإثنين 28/10/2019.. والمعدن الأصفر يستأنف رحلة الصعود

اسعار الذهب اليوم

استهلت اسعار الذهب التعاملات اليوم الإثنين، أول تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:

سعر الذهب عيار 18 سجل 585.67 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 683.29 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 780.88 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,466 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

صعد سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 585.67 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 683.29 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 780.88 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,466 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 766 إلى 769 عيار 22 703 إلى 705 عيار 21 671 إلى 673 عيار 18 575 إلى 577 عيار 14 447 إلى 449 عيار 12 383 إلى 385 الاونصة 23.849 إلى 23.920 الجنيه الذهب 5,368 إلى 5,384 الكيلو 766.857 إلى 769.143

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 780.88جنيه 48.39$ سعر الذهب عيار 22 715.81جنيه 44.36$ اسعار الذهب عيار 21 683.29جنيه 42.34$ اسعار الذهب عيار 18 585.67جنيه 36.29$ سعر الذهب عيار 14 455.52جنيه 28.23$ سعر الذهب عيار 12 390.44جنيه 24.20 $ سعر الذهب عيار 9 292.83جنيه 18.15 $ اسعار أوقية الذهب 24,285 جنيه 1,505 $ اسعار جنيه الذهب 5,466 جنيه 338.75 $ اسعار كيلو الذهب 780,880 جنيه 48,392 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 27 أكتوبر 780.88 683.29 585.67 455.52 390.44 26 أكتوبر 780.88 683.29 585.67 455.52 390.44 25 أكتوبر 781.17 683.54 585.89 455.69 390.59 24 أكتوبر 780.46 682.92 585.36 455.27 388.57 23 أكتوبر 777.13 680.01 582.86 453.33 388.57 22 أكتوبر 775.31 581.49 582.86 452.27 387.66 21 أكتوبر 779.23 681.84 584.43 454.67 389.72 20 أكتوبر 779.23 681.84 584.43 454.67 389.72 19 أكتوبر 779.43 681.70 584.31 454.46 389.54

اسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في شهرين بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر، بنسبة هامشية بلغت 0.04 بالمائة أو ما يعادل 60 سنتاً ليصل إلى 1505.30 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1529.90 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.

وتمكنت أسعار الذهب من تسجيل مكاسب بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 11.60 دولار في الأسبوع الجاري لتكون أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس الماضي.

واستقر سعر التسليم الفوري للذهب مسجلاً 1503.49 دولار للأوقية.