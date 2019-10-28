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أسعار الذهب اليوم الإثنين 28/10/2019.. والمعدن الأصفر يستأنف رحلة الصعود

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب
اسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

استهلت اسعار الذهب التعاملات اليوم الإثنين، أول تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:

سعر الذهب عيار 18 سجل    585.67 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 683.29  جنيها للجرام.
 
سعر الذهب  عيار 24 ما قيمته 780.88 جنيها للجرام.
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,466 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

صعد سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل   585.67 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر683.29جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 780.88  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,466 جنيه.


اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

766 إلى 769

عيار 22 

703 إلى 705

عيار 21

671 إلى 673

عيار 18

575 إلى 577

عيار 14

447 إلى 449

عيار 12

383 إلى 385

الاونصة

23.849 إلى 23.920

الجنيه الذهب

5,368 إلى 5,384

الكيلو

766.857 إلى 769.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 780.88جنيه      

 48.39$

سعر الذهب عيار 22

 715.81جنيه

 44.36$

اسعار الذهب عيار 21

683.29جنيه       

42.34$

اسعار الذهب عيار 18

 585.67جنيه

36.29$

سعر الذهب عيار 14

455.52جنيه

28.23$

سعر الذهب عيار 12

390.44جنيه

24.20 $

سعر الذهب عيار 9

292.83جنيه

18.15 $

اسعار أوقية الذهب

24,285 جنيه

1,505 $

اسعار جنيه الذهب

5,466 جنيه

338.75 $

اسعار كيلو الذهب

780,880 جنيه

48,392 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

27 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

26 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

25 أكتوبر

781.17

683.54

585.89

455.69

390.59

24 أكتوبر

780.46

682.92

585.36

455.27

388.57

23 أكتوبر

777.13

680.01

582.86

453.33

388.57

22 أكتوبر

775.31

581.49

582.86

452.27

387.66

21 أكتوبر

779.23

681.84

584.43

454.67

389.72

20 أكتوبر

779.23

681.84

584.43

454.67

389.72

19 أكتوبر

779.43

681.70

584.31

454.46

389.54

 

اسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في شهرين بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر، بنسبة هامشية بلغت 0.04 بالمائة أو ما يعادل 60 سنتاً ليصل إلى 1505.30 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1529.90 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.

وتمكنت أسعار الذهب من تسجيل مكاسب بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 11.60 دولار في الأسبوع الجاري لتكون أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس الماضي.

واستقر سعر التسليم الفوري للذهب مسجلاً 1503.49 دولار للأوقية.

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