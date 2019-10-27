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ردح وخناقات وفيرس خطير.. أزمات ريهام سعيد بعد توقف برنامجها

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:48 م
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ريهام سعيد
ريهام سعيد
أماني سلام
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أصبحت الأعلامية ريهام سعيد، تثير الجدل دائما، والأزمات تلحقها بعد توقف برنامجها "صبايا" عبر فضائية شاشة الحياة، إلي أنها قامت باعتزال مجال الإعلام تماما بعد قرار وقفها وذلك بسب إهانتها لمرضى السمنة وصفهم بأنهم عبء على الدولة.

بعد وقف برنامجها.. الأزمات تلحق ريهام سعيد

وانتقد العديد من النجوم ريهام سعيد؛ بعد إهانتها لمرضى السمنه من خلال حساباتهم الشخصية، وكانت أبرز الفنانين الذي أنتقدها إنجي وجدان، ونجم نادي الأهلي السابق أحمد حسن وغيرهم.

خناقات ريهام سعيد لا تتوقف بعد قرار اعتزالها الأعلام

وجاءت عدة مشكلات لريهام سعيد، مع زملائها الأعلامين بعد قرار توقفها واعتزالها الإعلام تماما، وعدم ظهورها عبر شاسات التلفزيون من جديد.

رغم الصداقة الكبيرة التي كانت تجمع بين ريهام سعيد، والأعلامي شريف مدكور، ودعمهم لبعض الدائم إلى أن فاجأت ريهام الجميع برسالة غامضة عن شريف مدكور قائلة "شريف مدكور.. خسارة علمتنى درس عمرى ما هنساه".

وتوقع البعض بأن سبب خلافات ريهام وسعيد وشريف مدكور، هو أنه عدم مساندتها في أزمتها الأخيرة، حيث أنها نشرت فيديو تتحدث عن
زملائها الإعلاميين الذين كانوا يتحدثون بطريقة غير لائقة بسبب نجاحها، وأن برنامجها يجلب الكثير من المعلنين وأنها لم تجد أحدا وقف معها في أزمتها منهم.

وصلة ردح بين ريهام سعيد وجورج قرداحي

كما جاءت أزمة جديدة لريهام سعيد، مع الأعلامي جورج قرداحي، بعدما قال عنها "أفضل رد عليها الضرب بالجزمة" بسبب إهانتها لمرضى السمنه.

وقامت بالرد عليه قائلة: "عايزة أعلمك حاجة إنه بالرغم من كبر سنك وشعرك الأبيض اللي مبقاش أبيض، إن الأدب والذوق صعبين، وقلة الأدب سهلة وممكن أرد عليك وأخليك تعيط سواء في مصر ولا لبنان، وأخليك مش عارف تمشي في الشارع ويمكن اللي يشفعلك لبنان اللي أنت عار عليها، لبنان شعب خلوق وبلدي التاني بيروت وعمر ما حد قالي كلمة ضايقتني فيها".

ابن ريهام سعيد يعاني من مرض خطير

وكانت كشفت ريهام سعيد، عن تعرض نجلها الصغير طارق، الذي يبلغ من العمر سنة، بفيرس خطير، وأحتجازه في المستشفى.
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