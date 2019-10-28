Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الجفري" من قنا: صعيد مصر كنز للقيم.. ونهضة الدولة ستقوم على سواعد أبنائه

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:08 ص
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
شهد الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، الندوة الدينية (حوار مع الشباب) للداعية الاسلامي الحبيب علي الجفري والتي اقيمت على المسرح المكشوف للجامعة بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ورحب رئيس الجامعة بالشيخ الحبيب على الجفري مؤكدا أن إقبال طلاب وطالبات الجامعة على هذه الامسية الثقافية دليل على رغبة الشباب في التعلم وحاجتهم إلى التنوير وتحقيق الاستفادة القصوى من حضور مثل هذه اللقاءات التي تستضيف رموز الفكر والثقافة.

وأضاف الدكتور محمد ابو الفضل بدران، أن حرص هذا الشباب على الحضور يثبت أن شباب مصر واع ومثقف، مشيًرا إلى اهتمام الجامعة بالأنشطة المتنوعة واعتبارها مكملة للعملية التعليمية، وأكد أن لقاءات الشيخ الحبيب علي الجفري تتضمن دائما الدعوة للتسامح والحوار وقبول الاخر.

وتحدث الشيخ الحبيب علي الجفري عن صعيد مصر الذي يعد كنزا للقيم وأن جزء كبير من نهضة مصر سيقوم على سواعد وفكر ابناء الصعيد، منوهًا إلى أن محافظة قنا احتضنت العديد من العلماء في مختلف العصور.

وأكد على ضرورة ألا يتحول الاختصام الفكري إلى كراهية، لافتًا إلى أن التطرف مشكلة نفسية تبحث عن فكر يبررها والعالم يشهد فترة انتقال فلسفي.

وابدى سعادته بلقاء طلاب جامعة جنوب الوادي، معتبًرا هذا اللقاء خطوة على طريق الحديث مع الشباب ووجه التهنئة للحضور بمناسبة قرب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

وتوجه بالتحية لرئيس الجامعة على اقامة هذه الامسية الثقافية. تضمنت فعاليات الندوة حوار مفتوح مع الحضور من طلاب الجامعة وفي ختام الندوة قام رئيس الجامعة بتسليم درع الجامعة للشيخ الحبيب علي الجفري.

شهد الندوة لفيف من عمداء الكليات والعقيد احمد فتح الله مدير ادارة التربية العسكرية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والدكتور على الدين عبد البديع منسق عام الانشطة الطلابية وحضور طلابي كبير.
"الجفري" من قنا: صعيد مصر كنز للقيم.. ونهضة الدولة ستقوم على سواعد أبنائه
"الجفري" من قنا: صعيد مصر كنز للقيم.. ونهضة الدولة ستقوم على سواعد أبنائه
"الجفري" من قنا: صعيد مصر كنز للقيم.. ونهضة الدولة ستقوم على سواعد أبنائه
"الجفري" من قنا: صعيد مصر كنز للقيم.. ونهضة الدولة ستقوم على سواعد أبنائه
"الجفري" من قنا: صعيد مصر كنز للقيم.. ونهضة الدولة ستقوم على سواعد أبنائه
"الجفري" من قنا: صعيد مصر كنز للقيم.. ونهضة الدولة ستقوم على سواعد أبنائه
"الجفري" من قنا: صعيد مصر كنز للقيم.. ونهضة الدولة ستقوم على سواعد أبنائه
"الجفري" من قنا: صعيد مصر كنز للقيم.. ونهضة الدولة ستقوم على سواعد أبنائه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

صعيد مصر الحبيب الجفري اخبار مصر

أخبار تهمك

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ حوالي 23 ساعة

كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة bein بدون تقطيع HD

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ضد توتنهام liverpool vs Tottenham hotspur مشاهدة مباراة محمد صلاح ضد توتنهام bein sport max

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 13 ساعة

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

مهاجم مغربي في الطريق للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي: إللي يلعب معنا يتعور.. وإفريقيا قريبة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 14 ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

17 توصية بندوة التراث والثقافة دفاعًا عن الهوية بآداب جنوب الوادي (صور)

انطلاق فعاليات الندوة الرابعة والعشرين للاعجاز العلمي بجامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة بعنوان "العودة للجذور"

14 جامعة تشارك في حفل ختام الملتقى الأدبي الأول بجامعة جنوب الوادي (صور)

غدًا.. جامعة حلوان تستضيف الحبيب على الجفري

اليوم.. الحبيب علي الجفري ضيف جامعة حلوان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

07:42 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

07:17 م

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status