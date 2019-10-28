"الجفري" من قنا: صعيد مصر كنز للقيم.. ونهضة الدولة ستقوم على سواعد أبنائه



وابدى سعادته بلقاء طلاب جامعة جنوب الوادي، معتبًرا هذا اللقاء خطوة على طريق الحديث مع الشباب ووجه التهنئة للحضور بمناسبة قرب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.



وتوجه بالتحية لرئيس الجامعة على اقامة هذه الامسية الثقافية. تضمنت فعاليات الندوة حوار مفتوح مع الحضور من طلاب الجامعة وفي ختام الندوة قام رئيس الجامعة بتسليم درع الجامعة للشيخ الحبيب علي الجفري.



شهد الندوة لفيف من عمداء الكليات والعقيد احمد فتح الله مدير ادارة التربية العسكرية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والدكتور على الدين عبد البديع منسق عام الانشطة الطلابية وحضور طلابي كبير.



شهد الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، الندوة الدينية (حوار مع الشباب) للداعية الاسلامي الحبيب علي الجفري والتي اقيمت على المسرح المكشوف للجامعة بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.ورحب رئيس الجامعة بالشيخ الحبيب على الجفري مؤكدا أن إقبال طلاب وطالبات الجامعة على هذه الامسية الثقافية دليل على رغبة الشباب في التعلم وحاجتهم إلى التنوير وتحقيق الاستفادة القصوى من حضور مثل هذه اللقاءات التي تستضيف رموز الفكر والثقافة.وأضاف الدكتور محمد ابو الفضل بدران، أن حرص هذا الشباب على الحضور يثبت أن شباب مصر واع ومثقف، مشيًرا إلى اهتمام الجامعة بالأنشطة المتنوعة واعتبارها مكملة للعملية التعليمية، وأكد أن لقاءات الشيخ الحبيب علي الجفري تتضمن دائما الدعوة للتسامح والحوار وقبول الاخر.وتحدث الشيخ الحبيب علي الجفري عن صعيد مصر الذي يعد كنزا للقيم وأن جزء كبير من نهضة مصر سيقوم على سواعد وفكر ابناء الصعيد، منوهًا إلى أن محافظة قنا احتضنت العديد من العلماء في مختلف العصور.وأكد على ضرورة ألا يتحول الاختصام الفكري إلى كراهية، لافتًا إلى أن التطرف مشكلة نفسية تبحث عن فكر يبررها والعالم يشهد فترة انتقال فلسفي.