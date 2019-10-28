خبير: مقتل "البغدادي" سيؤثر على الحركة الإرهابية في العالم (فيديو)

وصف ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي ابوبكر البغدادي، بأنه حدث غير عادي لا سيما أنه شخصية إرهابية معروفة، وله نتاج من العمليات الإرهابية ضخم للغاية، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم دمر مدن كثيرة في العراق وسوريا مثل الرقة والموصل.



وقال "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، إن "البغدادي"، مسئول عن قتل الآلاف من المدنين، ومقتله سيؤثر على الحركة الإرهابية في العالم، وستنهار معنويات تنظيم "داعش"، لافتًا إلى أن "البغدادي" رمز التنظيم الإرهابي.



وأضاف الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن زعيم تنظيم داعش يدعي أنه قرشي ونصب نفسه خليفة، واعتبر نفسه القاضي الشرعي الأكبر داخل التنظيم، مؤكدًا أن التنظيم سيتأثر فكريًا ونفسيًا بمقتل قائده ولكن يستطيع هيكلة نفسه مرة أخرى؛ ويأتي بقائد أخر وهو نائبه.

