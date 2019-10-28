شاهد.. صورة لـ أبوبكر البغدادي توضح علاقته بتركيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، صورة لـ أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، قبل مقتله، وهو يحمل ملف مكتوب عليه "ولاية تركيا".



وكانت أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، أن قواتها استهدفت قتل ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في عملية نوعية قامت بها قوات خاصة في منطقة إدلب السورية.



صحيفة newsweek الأمريكية نشرت، قد نشرت تفاصيل عن هذه عملية استهداف ابو بكر البغدادي، وقالت أن فرقة "دلتا" للعمليات الخاصة في جيش الولايات المتحدة شنت غارة استهدفت هدفا ذو قيمة عالية، وهو ابو بكر البغدادي، زعيم جماعة تنظيم داعش، منوهة أن الرئيس دونالد ترامب وافق على المهمة قبل حوالي أسبوع من حدوثها.



وأضافت أن المعلومات تشير إلى أن مروحيات عسكرية أمريكية حلقت فوق محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، ومن ثم تم تنفيذ عملية مقتل ابو بكر البغدادي، ثم أبلغ مسؤول كبير في البنتاجون مُطلع على العملية ومسؤول بالجيش مجلة "نيوزويك" أن ابو بكر البغدادي كان هدفًا لعملية سرية للغاية في آخر معقل للإسلاميين في سوريا.