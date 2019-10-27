6 مباريات مرتقبة في مجموعة القاهرة بالممتاز "ب"

تقام يوم الثلاثاء، 6 مباريات مرتقبة، في مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني، حيث تشهد الجولة الثانية، أكثر من مباراة ساخنة، أهمها منتخب السويس مع كوكاكولا، والداخلية مع بتروجت، والنجوم مع الترسانة.



ويقدم " الفجر الرياضي " تقريرا عن المواجهات المقبلة :



- منتخب السويس مع كوكاكولا



يشهد استاد السويس الجديد، صدان مرتقب، يجمع بين فريق منتخب السويس، متصدر المجموعة بقيادة محمد صلاح برصيد 3 نقاط،مع فريق كوكاكولا صاحب المركز الثالث بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الاولى، فوز السويس خارج ملعبه، على الترسانة، بهدفين دون مقابل، سجلهما علي حسين، وأحمد فتحي من ركلة جزاء، كما فاز كوكاكولا على النصر بهدف محمد ناجي جدو.



- النصر مع سيراميكا



على ملعب نادى النصر، يحل فريق سيراميكا ضيفاً ثقيلاً على فريق النصر، وشهدت الجولة السابقة خسارة النصر بقيادة سيد عيد، بهدف من كوكاكولا، بينما حقق سيراميكا بقيادة هيثم شعبان الفوز على الداخلية بثنائية شادي حسين.



- المريخ مع القناة



يلعب فريق المريخ صاحب المركز الرابع بقيادة أشرف خضر برصيد نقطة وحيدة من تعادله مع فريق الزرقا مع فريق القناة السادس بقيادة حمزه الجمل برصيد نقطة بتعادل سلبي مع فريق النجوم ٠



- جمهورية شبين مع الزرقا



يستضيف فريق جمهورية شبين صاحب المركز السادس بقيادة محمد الرشيدي نظيرة فريق الزرقا صاحب المركز الرابع بقيادة سمير موسى، ويدخل كلا الفريقان اللقاء برصيد نقة وحيدة، من التعادل في الجولة الاولى مع بتروجت، والمريخ.



- الداخلية مع بتروجت



يحتضن ملعب اتحاد الشرطة، مباراة قوية، وساخنة، تجمع الداخلية صاحب المركز الأخير بقيادة ضياء عبد الصمد، مع فريق بتروجت صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عودة، وشهدت المباراة السابقة تعادل بتروجت مع شبين، وخسارة الداخلية من سيراميكا.



- النجوم مع الترسانة



يخوض فريق النجوم صاحب المركز السابع بقيادة رمضان السيد برصيد نقطة وحيدة، لقاء صعب ومرتقب مع فريق الترسانة صاحب المركز الأخير بقيادة مؤمن عبد الغفار المدرب العام بعد إقالة علاء ميهوب المدير الفني بعد أن تلقى الهزيمة أمام فريق منتخب السويس بهدفين دون رد.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 3 نقاط

2- منتخب السويس 3 نقاط

3- كوكاكولا 3 نقاط

4- المريخ نقطة وحيدة

5- الزرقا نقطة وحيدة

6- القناة نقطة وحيدة

7- النجوم نقطة وحيدة

8- بتروجت نقطة وحيدة

9- جمهورية شبين نقطة وحيدة

10- النصر بلا نقاط

11- الداخلية بلا نقاط

12- الترسانة بلا نقاط