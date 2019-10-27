لمحة إنسانية.. شرطي يحمل مسناً على ظهره ويعبر به الشارع (فيديو)

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو يرصد قيام ضابط بشرطة السياحة، بحمل مواطن مسن، من أجل نقله إلى الجانب الآخر من الطريق، معقبًا: "حد تاني، ممكن يقول دا مش شغلي، دا أمر مهين".



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأحد، أنه حريص على عرض مثل هذه النماذج المبهرة، لأن الشارع المصري عانى مؤخرًا من التدني في قيم الشهامة والمروءة، معقبًا: "مهمة ضابط الشرطة كانت متعلقة بالسياحة، لكن وجد أن مهمته الانسانية أسمى، فقام بحمل المسن للجانب الآخر من الطريق".



وأضاف: "قام بحمل الرجل، ومقلش هو أنا ناقص ودا مش شغلي، المصريون دائمًا بيقفوا بجانب بعض في الأزمات والمحن، وإذا حدث تدني في الشارع المصري السنوات القليلة، فالأخلاق هترجع مرة تانية".

