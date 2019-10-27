بدء تنفيذ دورة للراغبين في الالتحاق بإمتحانات محو الأمية في الوادي الجديد



وأضاف، مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الوادي الجديد، إن الفرع تلقي طلبات الراغبين من شباب الخريجين والراغبين في فتح محو الأمية خلال الفترة الحالية، بمراكز المحافظة الخمسة، وقراها تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بالعمل علي محو أمية أكبر عدد من المواطنين لتصبح المحافظة خالية من الأمية.



وأوضح، مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الوادي الجديد، أنه سيجري تكريم المتميزين من الشباب الذين نجحوا في محو أمية أكبر عدد من المواطنين، بإشراف محافظ الإقليم، من خلال منحهم حوافز وجوائز مالية وعينية.





أكد مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الوادي الجديد، علاء مطعني، إن فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الوادي الجديد بدأ، اليوم الأحد، تنفيذ دورة امتحانية للراغبين في الحصول علي شهادات محو الأمية وتعليم الكبار.