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تعليق الحكومة الأفغانية على مقتل "البغدادي"
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:02 م
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وكالات
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رحبت الحكومة الأفغانية، مساء اليوم الأحد، بالعملية الأمريكية، التي أدت لمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في محافظة إدلب السورية ليلة أمس السبت، مؤكدة على أن تصفية قادة التنظيمات الإرهابية ستؤدي إلى الحد من الاعتداءات في أفغانستان والعالم.
وأوضحت الرئاسة الأفغانية، أن "حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، ترحب بالعملية، وتعتبر الإرهاب عدوا للإنسانية، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، لذلك فإن مقتل أبوبكر البغدادي، والذي يعتبر أحد أخطر زعماء التنظيمات الإرهابية، ضربة كبيرة لتنظيم داعش الإرهابي".
وتابع البيان، "ولأن ظاهرة الإرهاب حصدت التضحيات الجسام من شعبنا طيلة سنوات، فإن مقتل زعماء التنظيمات الإرهابية، وبخاصة أبو بكر البغدادي، ليس هاماً من أجل الحد من الاعتداءات الإرهابية وإرساء الأمن في أفغانستان فحسب، بل له تداعيات إيجابية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي "الناتو" من جهة، وبين حركة طالبان، التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي، بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.
ويذكر أن ولاية ننجرهار المتاخمة للحدود مع باكستان تعد معقلاً رئيسياً لتنظيم داعش في أفغانستان، والذي يدعى بتنظيم خراسان، حيث يمارس مقاتلي التنظيم أنشطتهم في الجبال والمناطق النائية ذات التضاريس الوعرة بعيداً عن أعين السلطات.
هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأحد، على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي البغدادي، إثر عملية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب السورية، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن القوة الأمريكية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة.
كما صرّح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بأن مقتل البغدادي ضربة قاضية لتنظيم داعش الإرهابي.
كما أعلن إسبر، إصابة اثنين من القوات الأمريكية "بجروح طفيفة" خلال العملية التي استهدفت البغدادي، لكنهما عادا للعمل.
عملية استهدفت البغدادي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، يوم السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.
نتائج العملية
ونقلت المجلة عن المسؤول الأمريكي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأمريكية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي.
كما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.
مقتل البغدادي
وقال المسؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم يصب أي طفل في الغارة الأمريكية، لكن قُتلت زوجتان له ربما من جراء انفجار السترة الناسفة.
وبينت الشبكة الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون ذكر توضيحات عن موقعه.
ولم يكشف المسؤول التفاصيل الكاملة للعملية حتى الآن، كما رفض مسؤولون أمريكيون آخرون تواصلت معهم رويترز التعقيب، ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية بعد على طلب للتعقيب.
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