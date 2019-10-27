تعليق الحكومة الأفغانية على مقتل "البغدادي"





رحبت الحكومة الأفغانية، مساء اليوم الأحد، بالعملية الأمريكية، التي أدت لمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في محافظة إدلب السورية ليلة أمس السبت، مؤكدة على أن تصفية قادة التنظيمات الإرهابية ستؤدي إلى الحد من الاعتداءات في أفغانستان والعالم.





وأوضحت الرئاسة الأفغانية، أن "حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، ترحب بالعملية، وتعتبر الإرهاب عدوا للإنسانية، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، لذلك فإن مقتل أبوبكر البغدادي، والذي يعتبر أحد أخطر زعماء التنظيمات الإرهابية، ضربة كبيرة لتنظيم داعش الإرهابي".





وتابع البيان، "ولأن ظاهرة الإرهاب حصدت التضحيات الجسام من شعبنا طيلة سنوات، فإن مقتل زعماء التنظيمات الإرهابية، وبخاصة أبو بكر البغدادي، ليس هاماً من أجل الحد من الاعتداءات الإرهابية وإرساء الأمن في أفغانستان فحسب، بل له تداعيات إيجابية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".





وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي "الناتو" من جهة، وبين حركة طالبان، التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي، بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.





ويذكر أن ولاية ننجرهار المتاخمة للحدود مع باكستان تعد معقلاً رئيسياً لتنظيم داعش في أفغانستان، والذي يدعى بتنظيم خراسان، حيث يمارس مقاتلي التنظيم أنشطتهم في الجبال والمناطق النائية ذات التضاريس الوعرة بعيداً عن أعين السلطات.



