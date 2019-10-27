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قرعة علينية لتسليم أراضي المنطقة الحرفية للشباب بمركز بلاط في الوادي الجديد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:10 م
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رئيس مركز بلاط
رئيس مركز بلاط
هدير محمود
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أعلن، رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد، المهندس عادل عباس، عن إجراء الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، قرعة علنية لتسليم قطع أراضٍ بالمنطقة الحرفية بمدينة بلاط للشباب لإقامة مشروعات حرفية عليها.

أكد رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد، أن القرعة لتسليم 8 قطع أراضٍ من إجمالي 25 قطعة أرض بالمنطقة الحرفية، حيث جرى الانتهاء من تحديد المنتفعين لباقي قطع الأراضي الـ17 قطعة، من خلال قرعة علنية وفحص طلباتهم، على أن يجري تسليم الأراضي للمنتفعين، لإقامة مشروعات حرفية عليها.

وأضاف، رئيس مركز بلاط، أن مساحة قطعة الأرض من 100- 150 مترًا مربعًا، وستقام عليها ورش للنجارة والكهرباء واللحام والحدادة والكريتال، وغيرها من الورش الحرفية.

وأشار إلى أن المركز أجرى منذ يومين قرعة علنية لتسليم قطع أراضٍ حرفية بالمنطقة الحرفية بقرية ذخيرة التابعة للمركز.
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