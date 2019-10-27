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"معرفتش لسه تبقى راجل".. خناقة جديدة لـ ريهام سعيد وجورج قرداحي والأخير "تستهلي الضرب بالجزمة"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:09 م
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جورج قرداحي وريهام سعيد
جورج قرداحي وريهام سعيد
أماني سلام
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أثارت الأعلامية ريهام سعيد، الجدل عبر السوشيال ميديا بعد ردها على الأعلامي اللبناني جورج قرداحي، بعدما وصفها بالجزمة.

ريهام سعيد لـ جورج قرداحي: "انت اللي تستحق تخود بالجزمة".


بدأت أزمة ريهام سعيد، وجورج قرداحي، بعدما قال عنها الأخير في برنامج تلفزيوني ""أفضل رد عليها مثل ما بيقولوا في مصر تستحق تنضرب بالجزمة"، وذلك كان على خلفية أزمتها وانتقدها لمرضي السمنه.


ريهام سعيد تسب جورج قرداحي والسبب؟

وجاء رد ريهام سعيد، على تصريحات جورج قرداحي، عنيف للغاية، حيث قامت بنشر الفيديو عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وقالت" "مين دي اللي تستحق تاخد بالجزمة، أنت بتتكلم عن زميلة وواحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت، بغض النظر عن الصبغة الأورانج اللي أنت عاملها وعارفة إنك كبير في السن وممكن تكون خرفت بس مش للدرجادي".

وتابعت ريهام سعيد ردها على جورج، :"عايزة أعلمك حاجة إنه بالرغم من كبر سنك وشعرك الأبيض اللي مبقاش أبيض، إن الأدب والذوق صعبين، وقلة الأدب سهلة وممكن أرد عليك وأخليك تعيط سواء في مصر ولا لبنان، وأخليك مش عارف تمشي في الشارع ويمكن اللي يشفعلك لبنان اللي أنت عار عليها، لبنان شعب خلوق وبلدي التاني بيروت وعمر ما حد قالي كلمة ضايقتني فيها".

وأضافت قائلة: "حضرتك مروحتش تشيل حد بونش عشان يدخل الحمام، ولا روحت دورت على سرير في مستشفى ينفع لحد من دول، حضرتك مقعدتش سنة تدور على ناس يعملوا عمليات ببلاش للناس ديه أنا ساعدتهم، دي خامس حملة سمنة أعملها".


وأختتمت كلامها قائلة: "أنت صفر، معملتش أي حاجة ليها لازمة، وأما تييجي تعمل برنامج توزع فيه فلوس وكل وظيفتك إنك تسأل أسئلة في برنامج جايب شهرته من برا أصلا، وهل أهلك ربوك على كدا، خسارة إنك وصلت للسن دا ومعرفتش لسه تبقى راجل".
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