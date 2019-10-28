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فاروق الباز يروي قصة النيزك الذي ضرب الأرض وحجب عنها الشمس (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال العالم المصري فاروق الباز، إن نهر النيل ليس له مثيل في العالم، مشيرًا إلى أنه عندما يسافر إلى الخارج يعيش بالقرب من الأنهار، لأنه عاش في دمياط بالقرب من نهر النيل، معقبًا: "كنت عايش بالقرب من النيل على طول، وكل صيف كنت بتفرج على الفيضان". 

وتابع "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج "بابا الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن الأنهار هي الحياة الحقيقية، لكن نهر النيل حاجة تانية، مشيرًا إلى أن نهر النيل كان له ملك عند قدماء المصريين، وفي مصر القديمة لم يكن المصري يدخل الجنة، إلا بالحفاظ على نظافة النهر.

ولفت إلى أنه عمل معيدًا في أسيوط، وقام بإعداد أبحاث في جنوب أسيوط، وأبحاثه كانت تتمحور في معرفة سبب قلة الغذاء في الأرض، وتوصل إلى أن هناك نيزك قام بضرب الأرض في منطقة مليئة بالمياه، مما أدى لعدم وصول ضوء الشمس إلى الأرض من 65 مليون سنة، وهذا أدى لقتل الحياة على الأرض.

وداعبه الإعلامي محمود سعد، مقدم برنامج "باب الخلق"، بسبب تسمية أحد الكويكبات بفاروق الباز، قائلًا: "طب اوعي كويكب الباز يعمل لينا مشكلة، خد كويكب مضمون".
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نيزك يضرب الأرض فاروق الباز توك شو

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