أخبار برشلونة اليوم| طرد 5 لاعبين في يناير بفرمان فالفيردي.. وإهانة ميسي من نجم الدوري الإنجليزي

شهد نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد 27 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي متابعات الفوز الكبير على فريق سلافيا براج بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 27 - 10 - 2019 :-





- ميسي يوجه رسالة نارية لجميع المدربين





قام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتيني، بتوجيه رسالة هامة إلى كل المدربين الذين يعمل معهم، خلال تصريحاته الصحفية مساء اليوم.





تصريح ناري من ميسي عن المدربين





وأكد ليونيل ميسي، على إنزاعجه من أمر يقوم به المدربين معه وهو إستبداله في بعض المباريات التي يلعب بها.





وقال ليونيل ميسي في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "لا أحب أن يقوم أي مدرب بإستبدالي إذا لعبت أساسيا".





- ريال مدريد يضرب برشلونة في الصفقة المنتظرة





يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية فإن استراتيجية ريال مدريد هي خطف كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.





وأضافت التقارير بأنه بعد جلب إيدين هازارد الصيف الماضي ، البيت الأبيض ينوي الضرب مجدداً الصيف المقبل، فإدارة ريال مدريد مستعدة لكل شيء من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي.





وتابعت بأن ريال يراقب بانتباه مدى تطور العلاقة بين توخيل وكيليان مبابي، كما أن إدارة مدريد تعتبر أن هذه العلاقات المضطربة بينهما قد تكون لصالحهم.





- برشلونة يعثر على صفقة أحلامه





وصفت تقارير صحفية في إسبانيا تعاقد نادي برشلونة مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بالحلم.





وأفادت صحيفة "الموند دويبورتيفو" الإسبانية بأن نادي برشلونة ومسئوليه يحلمون بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب لتعزيز خط هجومه.





وأضافت الصحيفة بأن النادي الكتالوني يرغب بقوة في ضم المهاجم الفرنسي صاحب الـ23 عامًا، في ظل تقدم لويس سواريز في السن.





- ميسي يتسبب في ذعر فالفيردي





يعيش إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني حالة من الخوف بسبب فترة التوقف الدولي، التي من المتوقع أن ينضم خلالها لاعبو الفريق إلى منتخباتهم.





ويرغب فالفيردي وبرسلوة في عدم انضمام لاعبي الفريق وبصفة خاصة ليونيل ميسي وسواريز إلى قوائم منتخبات بلادهم المقبلة، وذلك خوفا من تعرضهم للإجهاد أو الإصابة إلا أنهم غير قادرين على التصريح بتلك الرغبة بشكل علني.





وعلى الرغم من غياب كلا اللاعبين عن قائمتي كلا المنتخبين، إلا أن برشلونة يثق في تقديم ميسي وسواريز مصلحة النادي على أي شيء نظرا للأسابيع الصعبة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق عددا من المواجهات الصعبة.

- برشلونة يستقر على بديل أومتيتي





عاد نادي برشلونة الإسباني لصفقة التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي السابق.





وكان برشلونة يمني النفس بالتعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي إلا أنه اختار الانضمام ليوفنتوس بعد تلقيه مكالمة من كريستيانو رونالدو.





ذكر موقع الدون بالون ، أن برشلونة يخطط للتعاقد مع دي ليخت المنضم حديثاً ليوفنتوس الإيطالي، ليكون بديلا للفرنسي صامويل أومتيتي الذي أصبح قريبا للغاية من الرحيل عن كامب نو.





- رونالدو يبلغ بيريز بصفقة برشلونة القادمة





اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يعلم جيداً بالصفقة التي سيخطفها برشلونة في الصيف المقبل.





ذكر موقع الدون بالون الإٍسباني، أن كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق أبلغ بيريز رئيس الملكي بأن مسئولو يوفنتوس غير راضيين عن مستوى ماتياس دي ليخت الذي انتقل إلى السيدة العجوز هذا الصيف بمقابل 85.5 مليون يورو.





واضافت الصحيفة، أن هناك محاولات من يوفنتوس للتخلص من دي ليخت في الأشهر القادمة عن طريق بيعه لنادي برشلونة بنفس المبلغ.





- برشلونة يطرد لاعبين في يناير





بدأ نادي برشلونة الإسباني اتخاذ اولى خطوات فتح باب الرحيل أمام لاعبين من صفوف البلوجرانا للخروج خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير المقبل.





واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن برشلونة قرر بيع ثنائي الفريق الكرواتي إيفان راكيتتيش بجانب لاعب الوسط الشاب كارليس الينيا





وتصدر النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش غلاف صحيفة ‘‘سبورت‘‘ اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر، مؤكدة على أن المفاوضات بين برشلونة وإنتر ميلان بدأت بالفعل من أجل رحيل راكيتيتش إلى الدوري الإيطالي.





وحدد برشلونة مبلغ 35 مليون يورو قيمة التخلي عنه وهو المبلغ الذي تقوم بدراسته إدارة نادي إنتر ميلان قبل منح برشلونة القرار الرسمي.





- إهانة ليونيل ميسي





كشف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن تفاصيل إهانته ومضايقته باستمرار بإلقاء كل شيء عليه من زجاجات ومخلفات مع منتخب الأرجنتين.





وقال ميسي: "عندما نشارك في التصفيات مع منتخب الأرجنتين نسافر إلى جميع أنحاء قارة أمريكا الجنوبية وهناك لا يسمحوا لنا بالنوم ويقضون طوال الليل يرمون كل شيء على الفندق حتى يكون ذلك في صالح بلادهم وهذا هو جنون كرة القدم".





وأضاف ميسي في تصريحات لشبكة "tycsports" الأرجنتينية: "كنت أرغب في اللعب بالأرجنتين عمومًا، حيث إنني كنت دائمًا أذهب إلى الملعب مع رجل عجوز وأرى الجمهور، وكان ذلك رائعًا.. مباريات الكلاسيكو في كل مكان تحمل نفس القوة".





- ميسي يكشف عن أفضل هدف في حياته ونجمه الأول بالعالم





تحدث ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني عن أجمل هدف سجله في مسيرته.





وكشف ليونيل ميسي في مقابلة أجراها صباح اليوم الأحد مع قناة tyc عن أجمل هدف سجله في مسيرته حيث قال :" من أفضل أهدافي.. هدفي امام البايرن.. بواتينج لم يوفق وقتها عندما ذهب لـ جهة وهو ذهب الى جهة اخرى مما ادى لـ سقوطه".





وعلق ميسي علي أفضل فترة قضاها مع المنتخب الأرجنتيني حيث قال: "أفضل فترة قضاها رفقة الأرجنتين، كانت مع المدرب سابيلا".





وأكد ليونيل خلال حديثه، أن المدرب الأرجنتيني، استطاع الوصول بالفريق إلى نهائي كاس العالم وكوبا أمريكا في عام 2014 ، ولكنه يشعر بالأسف بسبب فشلهم في الحصول على اللقب في النهاية.



