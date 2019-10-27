القليوبية اليوم.."جامعة بنها تعلن موعد فتح باب الترشح لإنتخابات إتحاد الطلاب.. وضبط 699 قرص أدوية مهربة"

30 أكتوبر.. فتح باب الترشيح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها



ضبط 699 قرص أدوية مهربة خلال عدة حملات مكبرة في القليوبية



محافظ القليوبية: السيسي قدم كافة التسهيلات للمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد المصري



أهدى الدكتور محمد إبراهيم،عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،اليوم مجموعة من الأعمال الفنية الطلابية التي قام بتنفيذها طلاب وطالبات الكلية لتحكي عن انتصارات أكتوبر المجيدة للمساهمة في تجميل مباني المحافظة،وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام والدكتور هاني شحتة وكيل الكلية لشئون المجتمع، والدكتورة داليا عفيفي مدرس النسيج اليدوي والدكتورة دينا عماد الدين المدرس المساعد بقسم النسيج، وطالب وطالبة ممثلين عن طلاب الكلية.أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجارى حيث سيتم سحب وتقديم الاستمارات من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، على ان يتم اعلان الكشوف المبدئية للمرشحين 3 من شهر نوفمبر القادمأكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم ضبط 6 أصناف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون فواتير على هيئة أقراص ممنوع تداولها بالصيدليات العامه بدون وجود فواتير خاصه بها، كما تم ضبط 23صنف أدوية مهربة مجهولة المصدر والتركيب غير مسجلة بوزارة الصحه، عبارة عن أقراص بكمية 699 قرص و24 كيس وعلى هيئة جل بكمية 5عبوات و4 أكياس وعلى هيئة نقط بكمية 3عبوات وعلى هيئة سبراي بكمية 3عبوات وعلى هيئة سائل بكمية 2عبوة وعلى هيئة لبان بكمية 40 قطعه وعلى هيئة دهان بكمية 22 أنبوبه ممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وذلك من خلال حملات مكبرة قامت بها مديرية الصحة برئاسة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة وأسفر ذلك عن تحرير محاضر بذلك ضد المخالفين.وشدد المحافظ على تكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر حماية للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أن مناخ الاستثمار بمصر أصبح ملائما مما اصبح يشجع الكيانات الإستثمارية الكبرى على التوسع في الاستثمار وضخ المزيد من الأموال حيث أصبحت مصر قبلة للمستثمرين في كل أنحاء العالم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شجع الإستثمار وقدم التسهيلات للمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل.جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي لشركة نستلة للمياه لعرض أنشطتها المجتمعية بالمحافظة وتطوير قريتي جمجرة وكفر الأربعين بحضور كل من الدكتور راسم دباس، المدير التنفيذي لشركة نستلة للمياه بمصر والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام وجمال كوش عضو مجلس النواب وعدد كبير من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث تم مناقشة التطورات والإنجازات التي حققتها الشركة في المحافظة خاصة في مجال المسؤولية المجتمعية.