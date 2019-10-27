"تشريعية البرلمان" تكشف موعد إقرار قانون الأحوال الشخصية

قال المستشار محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه سيتم إقرار قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الحالي.



وأضاف "الجمل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أنهم كانوا في انتظار رأي الأزهر والجهات والمجلس القومي للمرأة، ولكنهم لم يرسلوا رأيهم حتى الآن.



وتابع: "نحن في انتظار قانون ستتقدم به الحكومة للبرلمان، وسيتم مناقشته واعتماده قريبًا"، مؤكدًا أنهم سيناقشوه على وجه السرعة؛ لأن الأسر المصرية بحاجة إلى استقرار، لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحكمه الأحوال الاجتماعية، متابعًا: "نعد المواطنين بالانتهاء من قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الحالي".



