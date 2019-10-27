"الصحة" تخاطب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعديل نظام ترقيات الأطباء

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعديل نظام الترقيات للأطباء والمسميات الوظيفية والمسار الوظيفي ليصبح نفس المسار المتبع في إنجلترا، مشيرةً إلى أنه تم الاسترشاد بالنموذج البريطاني باعتباره نموذجًا ناجحًا ومعتمدًا سواء في تطبيق معايير الزمالة أو في تطبيق التأمين الصحي الشامل.





وخلال إجابتها على استفسارات بعض الصحفيين، أضافت الوزيرة أن توزيع الأطباء على التخصصات المختلفة سيكون حسب احتياجات كل محافظة والرغبات والمجموع، مؤكدة أنه سيتم توزيع المتدربين على المستشفيات المعتمدة من الزمالة المصرية بالمحافظات بالتزامن مع رفع كفاءة وتطوير المستشفيات غير المعتمدة، دون الإخلال بالمعايير وعدد المدربين والمتدربين.







