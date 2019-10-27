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"الأطباء" تصدر بيانًا بخصوص تصريحات وزيرة الصحة حول التكليف

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:54 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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تابعت نقابة الأطباء ببالغ الانزعاج والقلق تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والتي أعلنت فيها بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء وأعلنت بدء تطبيقه خلال ساعات رغم عدم نشره وغموض محتواه.

وأكدت النقابة خلال بيان رسمي صدر منذ قليل، أن النقابة أعلمت الوزارة في خطاب رسمي بالأمس موقع من النقيب والأمين العام برفضها تطبيق أي نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم.

وأضاف البيان، لذلك فأنه من الضروري والملزم أن يتم تكليف الدفعة الحالية الواجب تكليفها خلال أيام طبقا للنظام القديم والمعروف بجميع تفاصيله على أن يتم مناقشة أي نظام مستحدث بدرجة من التأني والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير هذا القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر.
"الأطباء" تصدر بيانًا بخصوص تصريحات وزيرة الصحة حول التكليف
"الأطباء" تصدر بيانًا بخصوص تصريحات وزيرة الصحة حول التكليف
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