"الأطباء" تصدر بيانًا بخصوص تصريحات وزيرة الصحة حول التكليف

تابعت نقابة الأطباء ببالغ الانزعاج والقلق تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والتي أعلنت فيها بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء وأعلنت بدء تطبيقه خلال ساعات رغم عدم نشره وغموض محتواه.





وأكدت النقابة خلال بيان رسمي صدر منذ قليل، أن النقابة أعلمت الوزارة في خطاب رسمي بالأمس موقع من النقيب والأمين العام برفضها تطبيق أي نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم.



