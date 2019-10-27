تعرف على تفاصيل إصابة جوميز





تعرض النجم الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال، للإصابة خلال مواجهة النصر، مساء اليوم الأحد، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





واستبدل الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، جوميز، ودفع بصانع الألعاب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بدلًا منه في بداية الشوط الثاني.



وأثبت الكشف الطبي التي خضع له بافتيمبي جوميز بعد مباراة النصر، إصابته بكدمة طفيفة في الركبة.



وينتظر الهلال، خضوع جوميز إلى فحص آخر في مقر النادي، للاطمئنان على إصابته، وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.



ويحتل النصر المركز الخامس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة في المركز الأول.