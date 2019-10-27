أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الأحد.. إصابة مزمنة تطارد نجم الملكي وتطورات جديدة في صفقة بوجبا

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 26 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها مطالبة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة بالتعاقد مع الدنماركي كريستيان إيريكسين نجم وسط توتنهام الإنجليزي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- هدف ريال مدريد بديل راكيتيتش في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة الكثير من الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام الإنجليزي مستغلين عدم تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.





وأفادت صحيفة دياريو جول الإسبانية بأن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة يؤيد التعاقد مع إيركسن من أجل تعويض رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم النادي الكتالوني.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة سيطالب برحيل راكيتيتش قبل وصول إيريكسن خاصة في ظل وجود عدة أسماء في مركز خط الوسط.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن توتنهام مستعد للتخلي عن إيركسن في يناير المقبل مقابل 20 مليون يورو فقط علماً أن كلا من ريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد يرغبون في التعاقد معه.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عقد إريكسن مع توتنهام ينتهي في نهاية الموسم الحالي ولم يجدد عقده حتى الآن.





وكشفت تقارير صحفية بريطانية الشهر الحالي عن مخطط ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي لمنافسة ريال مدريد الإسباني في سباق التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط توتنهام​.





وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان النجم الدنماركي رفض فرصة تجديد عقده مع الوايت هارت لين.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى رغبة النادي في بيع إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لاستعادة بعض النقود.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن باريس سان جيرمان بات الآن منافسا جديا من أجل الحصول على توقيعه حيث يتطلع إلى خطف الصفقة من الملكي.





ونوهت الصحيفة البريطانية أن إريكسن يعلم أنه يستطيع الحصول على صفقة أكثر ربحًا في يونيو المقبل عندما يصبح التعاقد معه بشكل مجاني ومن المتوقع أن يستمر في توتنهام حتى الصيف المقبل علما بأنه قادر على توقيع عقد مسبق في يناير مع أي نادي خارج إنجلترا.

- نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل في يناير المقبل

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الشكوك مازالت تحوم حول مستقبل الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد على الرغم من أن النادي رفض رحيله في الصيف الماضي.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن النجم الكولومبي قد يرحل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رودريجيز قد يرحل عن الفريق في يناير المقبل إذا لم يتطور وضعه الحالي كما أن الوضع الصعب الذي يعشه الفريق منذ عدة مباريات قد يجعله يرحل في يناير القادم.





وألمح الموقع الإيطالي إلى أن الكثير من الأندية الأوروبية حاولت الحصول على خدمات خيمس رودريجيز في الصيف الماضي على رأسها نابولي وأتلتيكو مدريد ولكن في نهاية المطاف استمر النجم الكولومبي مع الميرينجي.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد أعرب عن سعادته ببقائه ضمن صفوف النادي الملكي.





وكشفت صحيفة الكونفيدينشال الإسبانية أن رودريجيز أعلن عن سعادته باستمراره مع ريال مدريد وذلك بناء على قرار زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الذي رحب باستمراره رفقة الويلزي جاريث بيل.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز أبدى استعداده للدخول في تشكيلة الفريق والحصول على مكان أساسي في تشكيلة الملكي مرة أخرى.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجيز ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة وأنه كان على وشك الانضمام إلى نابولي الإيطالي، حيث رحب كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإيطالي في لم شمله مع اللاعب مجددًا بعدما تواجد الثنائي معًا في ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز قضى الموسمين الماضيين في صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة قبل أن يعود للملكي مجددًا عقب نهاية فترة الإعارة ويبقى في مدريد بعد الإصابات العديدة بصفوف الفريق.

- مفاجأة.. خدعة جديدة من بوجبا للانضمام إلى ريال مدريد

قام الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعمل حيله جديده لتسهل انضمامه إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وأكدت شبكة "أوك دياريو" الإسبانية أن نادي بوجبا قرر رفض تجديد عقده مع نادي مانشستر يونايتد في الفترة القادمة.





وكشفت الشبكة أن بوجبا تواصل مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد ليخبره أنه سيرفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد ليتمكن من الانضمام إلى النادي الإسباني في نهاية الموسم.





يذكر أن بوجبا كان قريب من الانضمام إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن توقفت الصفقة بسبب مطالب مانشستر يونايتد المبالغ فيها.





وقد شارك بول بوجبا في 8 مباريات حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.





ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

- مفاجأة.. بيل يقترب من العودة للدوري الإنجليزي بشرط وحيد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني يقترب بشده من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن بشرط وحيد.





وأكدت التقارير الصحفية أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع بيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وأشارت التقارير أن هناك شرط وحيد يفصل بيل عن الانضمام إلى مانشستر يونايتد وهو رغبة النادي الإنجليزي في تخفيض عقد اللاعب و يتفاضى راتبه على أساس مشاركته في المباريات من عدمه.





كما ذكرت التقارير أن مانشستر يونايتد كلف أشخاص بمراقبة حياة بيل قبل ضمه لمعرفة سبب كثرة إصاباته في الفترة الأخيرة.





وقد شارك جاريث بيل في 9 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.





ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

- ريال مدريد يضرب برشلونة في الصفقة المنتظرة

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية فإن استراتيجية ريال مدريد هي خطف كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.





وأضافت التقارير بأنه بعد جلب إيدين هازارد الصيف الماضي ، البيت الأبيض ينوي الضرب مجدداً الصيف المقبل، فإدارة ريال مدريد مستعدة لكل شيء من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي.





وتابعت بأن ريال يراقب بانتباه مدى تطور العلاقة بين توخيل وكيليان مبابي، كما أن إدارة مدريد تعتبر أن هذه العلاقات المضطربة بينهما قد تكون لصالحهم.

- مانشستر يونايتد يصدم نجم ريال مدريد

استبعدت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من الحسابات للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقررت إدارة يونايتد، إيقاف المفاوضات مع الويلزي جاريث بيل نجم الميرنجي، وعدم الاحتياج لخدماته خلال الفترة الحالية.





وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، اليوم أن بيل أصبح خارج حسابات النرويجي آولي جونار سولشكاير المدير الفني، بعدما كان على رأس إهتماماته بالصيف الماضي.





وأوضحت الصحيفة، أن سولشكاير وضع أهدافا أخرى لجلبها في الشتاء، قادرة على صناعة الفارق وإعادة الفريق لسابق عهده.





وتابعت، أن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن مدريد الصيف الماضي، بعدما أعلن النادي والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، رغبتهما في التخلي عن خدماته.





واختتمت الصحيفة: "بيل فضل عدم الرحيل رغم حديث المدير الفني، وقرر الاستمرار بين صفوف الملكي حتى الآن، وبدأ يحصل على المشاركات خلال البطولات".

- الإصابة المزمنة تهدد نجم ريال مدريد

يعاني الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد من الإصابة في عضلة السمانة والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخ بلاده أمام كرواتيا.





وأبعدت الإصابة الجناح الويلزي عن المشاركة مع ريال مدريد أمام ريال مايوركا بالليجا والتي خسرها الفريق الملكي بهدف نظيف، وأمام جالطة سراي بدوري الأبطال والتي فاز فيها رجال المدرب زيدان بهدف توني كروس.





وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن هناك لغز في إصابة بيل حيث أن اللاعب يُعاني من آلام على مستوى عضلة السمانة ولم يقم ريال مدريد بنشر تقرير طبي عن حالته لأن الفحوصات لم تكشف أي إصابة.





وأضافت التقارير بأن اللاعب عاد من أسبوع الفيفا ببعض الآلام على مستوى عضلة السمانة، ولكن الفحوصات لم تكشف وجود إصابة بشكلٍ مؤكد.





وأشارت التقارير إلى أنه منذ عام 2013 عندما وصل إلى ريال مدريد ، عان جاريث بيل من 26 إصابة، 19 إصابة كانت في عضلة السمانة و14 إصابة منهم كانت في القدم اليسرى.

- راؤول يطمع في ريال مدريد

رد راؤول جونزاليس مدرب فريق الشباب لريال مدريد على ما تردد حول ترشيحه لخلافة زين الدين زيدان في تدريب النادي الملكي.





وقال راؤول في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "علاقتي مع فالدانو دائمًا كانت خاصة، وفي الأسبوع المقبل سيكون قد مر 25 عامًا على بدايتي مع ريال مدريد، مقالته تُعبر عن رأيه، وأنا سأحاول أن أكون جديرًا بهذا المنصب في المستقبل".





وأضاف راؤول: "أتيت إلى هنا كمدرب منذ عام ونصف، وحصلت على دورات تدريبية، وكل ما يمكنني فعله هو مواصلة العمل.. أنا سعيد لوجودي في بيتي ريال مدريد، وفي المستقبل سنرى ما سيحدث، أنا كل تركيزي مع الكاستيا، وأتعلم كل يوم، وأغرس قيم ريال مدريد لهؤلاء اللاعبين الشباب".