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7 مواجهات قوية في الجولة الثانية لمجموعة الصعيد بالممتاز "ب"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:46 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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تشهد منافسات الأسبوع الثاني، لدوري القسم الثاني، إقامة 7 مباريات مرتقبة، في مجموعة الصعيد، أيام الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء.

يشهد استاد سوهاج، في الثانية والنصف من عصر اليوم الإثنين، إقامة مباراة سوهاج بقيادة نبيل محمود، مع بني سويف، بقيادة حسن موسى.

ويدخل الفريق السوهاجي اللقاء برصيد نقطة وحيدة، عقب التعادل في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام المنيا، بينما يحتل بني سويف الصدارة برصيد 3 نقاط، من الفوز على شبان قنا برباعية نظيفة، سجلها محمود بكري هدفين، وحسام البدري، وحسام عيسى هدف لكل منهما.

وتقام يوم الثلاثاء 4 مباريات يلتقي خلالهم :

- الشباب المسلمين بقنا مع بترول أسيوط

وفي لقاء الصاعدان من القسم الثالث، يستضيف فريق شباب بقنا بقيادة كمال الزين نظيرة، فريق بترول أسيوط، بقيادة محمد عبد السميع، ونجح البترول في الفوز بالمباراة الاولى على حساب طهطا بهدفي أحمد ترك، بينما خسر الشبان برباعية من بني سويف.

- البنك الأهلي مع ديروط

يصطدم فريق البنك الأهلي صاحب المركز السابع بقيادة عيد مرازيق برصيد نقطة بتعادله مع فريق الاعلاميين بهدف عمرو عزت، بفريق ديروط صاحب المركز الرابع بقيادة محمد يوسف برصيد نقطة بتعادله مع فريق تليفونات بني سويف بهدفي محمد أدم والافريقي جوستين.

- طهطا مع الإعلاميين

يلعب فريق طهطا صاحب المركز الحادي عشر قبل الأخير بقيادة بركات إبراهيم بدون رصيد بعد هزيمة أمام فريق بترول أسيوط بهدفين دون رد مع فريق الإعلاميين صاحب المركز السادس بقيادة جميل حلمي برصيد نقطة بتعادله مع فريق البنك الأهلي بهدف أحمد حسنى اوشه أول أهداف المسابقة.

- الألومنيوم مع المنيا

يستضيف فريق الألومنيوم صاحب المركز العاشر بقيادة ياسر الكنانى بدون رصيد بعد هزيمة أمام فريق الفيو م بهدفين مقابل هدف، نظيرة فريق المنيا صاحب المركز الثامن بقيادة سمير كمونه برصيد نقطة بتعادله مع فريق سوهاج سلبى.

وتختم المباريات يوم الأربعاء بلقاء تليفونات بني سويف مع الفيوم، حيث يدخل فريق تليفونات بني سويف اللقاء بقيادة أحمد شعبان برصيد نقطة بتعادله مع فريق ديروط بهدفين مصطفى كشرى والغانى مانجا فوديكا، بينما فريق الفيوم صاحب المركز الثالث بقيادة محمد محسن أبو جريشة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق الألومنيوم بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين أحمد عبد الباقي وكريم الشافعي ٠

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 3 نقاط
2- بترول أسيوط 3 نقاط
3- الفيوم3 نقاط
4- ديروط نقطة
5- تليفونات بني سويف نقطة وحيدة
6- الإعلاميين نقطة وحيدة
7- البنك الأهلي نقطة وحيدة
8- المنيا نقطة وحيدة وحيدة
9- سوهاج نقطة وحيدة
10- الألمونيوم بلا نقاط
11- طهطا صفر بلا نقاط
12- الشباب المسلمين بلا نقاط
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