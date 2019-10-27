الطالع الفلكي الإثنين 28/10/2019..فَتْرِة حِيرَة!

*يُولد الهلال الجديد فى الخامسة و 38 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 18 بَابَة قبطى ، 28 تِشْرين أوَّل رُومى، 29 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - مِشْ حَتِخْسَرُو حاجة إزَا إدّيتُو نفسُكو أسبُوع تفكّرُو فيه ، أبْل مَا تْؤُولو آه أو لأ.(نُور الشّريف من فيلم العار-1982)

*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمر فى العقرب إقتران الشمس فى العقرب- غربيّاً- تُروبيكال سِيسْتِمْ)

إقتران القمر والشمس معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد مرّة واحدة كل شهر يعنى ولادة القمر الجديد ، القمر الجديد يعنى ولادة جديدة أو بداية فريش جديدة ينبغى أن نتفاءل فيها بِطَىّ صفحة القمر الماضى والتخطيط بتفاؤل للقمر الجديد ، زراعتك لبذور مشروعٍ جديد عندما يكون القمر وليداً يعنى طفل لايزال مُغْمَضْ العيْنَيْن، البذورلا تحتاج لضوء عند وضعها تحت الأرض لتنمو لكنها تحتاج فى هذا الوقت للماء وتعاون عناصر التربة معها وابتعادها عن ضوء الشمس وهذا مفيد لأن تبدأ فى النموّ دون الإنغماس فى تفكير مُتشابك مُعقّد، ودون لفت أنظار المُنافسين.

يضع الهلال الجديد بصمته على الشهر بأكمله وهى بصمة ولادته فى برج العقرب والذى يعنى توظيف الطاقة الجسديّة تحت البحر خلف الأبواب المُغلقة بمُمَارَسَة الواجبات الزوجيّة ، ولأن العقرب يرمز لسائل ينتقل من جسد لجسد فهى فترة مُناسبة بالإضافة لأداء الواجبات الزوجية للتداوى بتناول الأدوية السائلة المُزيلة للبغلم أو سمُوم الكليتين والكبد إن دعت الضرورة ، برج العقرب مشهور بأنه بُرج الغيرة لذا فالإبتعاد عن إثارة غيرة الزّوج/الزّوجة مُشدّد عليه ، كما أنه مُناسب لكشف أحقاد وضغائن دفينة من أصدقاء أو معارف يُضمرون الكراهية فى الخفاء/تحت سطح البحركنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة.





*(القمر فى الميزان إقتران الشمس فى الميزان- هنديّاً- سيديرَال سِيسْتِمْ)

القمر والشمس مُقترنيْن معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد وفى نفس التوقيت لكنه على الطريقة الهنديّة التى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحسبان يكونان فى برج الميزان ويكون بمشيئة الله تَعَالى واقعاً تحت المنزلة القمرية الهنديّة المُسمّاة سُواتِى وترجمتها نقطة المطر النقيّة الطاهرة وأيضاً حدّ السيف الفاصل بين طريقيْن/إختياريْن ، الميزان بُرج ضعف الشمس ، والقمر يكون ضعيفاً عند ولادته فضوءه لايزال خافتاً وعليه فربّما وجدنا أنفسنا فى حيرة بين طريقيْن أو فى حالة لعثمة وتشويش عند وضع كفتىْ ميزان للموازنة بين مزايا وعيوب عريس/عروس أو وظيفة أو صفقة تجاريّة ، والمنصوح به فى تلك الحالة الإنتظار فترة 72 ساعة حتى يبتعد القمر عن الشمس شيئاً فشيئاً ويبدأ ضوءه فى الظهور تدريجياً ليزول التشويش وتتضح حقيقة الأموربالمزايا والعيوب بوضوح لنعرف لأنفسنا الإختيار الأفضل إن شاء الله .. كما أن الشمس/الأنا فى الميزان تُذكّرنا دوماً بالكفّة الأخرى/الطرف الآخر فرغبتك فى سماع المُوسيقى/الأنا لا يجب أن تكون على حساب كفّة جارك فتزعجه ، تقليص حرّيتك لحماية حريّة غيرك تكفل إتزان كفتىْ الميزان لذلك كان الميزان ضعف الشمس لأن حرّيتنا تتقلص وتتوقف إن تعارضت بمصالح غيرنا.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: بإمكانك اليوم أن تفصل نفسك عن زميل تمّ إستبعاده من دائرة صداقتك لكن بلطف ، أو عادة رذيلة ترغب فى التخلص منها كالتدخين مثلا.





برج الثور: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج الجوزاء: العاطفة ليست لهواً لكنّها موضوعٌ جادّ وعليك أن تنظر نحوها بصورة أكثر صرامة لتنفّذ وعودك التى قطعتها على نفسك ،فالبركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج السّرطان: الحَدَسْ أوالشّعور بالضيق أو القلق من أمرٍما شخص أو مشروع دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أو التخلى عنه.





برج الأسد: رغم شعورالجميع بالخمول والكسل إلا أنك على العكس تنشط حينما تخمد الهِمَم ، نشاط لأداء أعمال كثيرة بوقتٍ قصير فانتهز الفرصة.





برج العذراء: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج الميزان: فى العمل أوالعاطفة لاتأخذ قراراً تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج العقرب: إبتعد عن الشطط فى الحب الزّائد أو التحكّم الزّائد،الإعتدال مطلوب فى مشاعر الغيرة والتى تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.

برج القوس: فى العمل فالعبوس فى وجوه الزّملاء لايعنى الجديّة والإبتسامة الدّائمة قد يُساء فهمها ، خير الأمور الوَسَط.





برج الجدى: لست من النوع الذى يستمتع بالتحسّر على نفسه أو يُمارس دور الشهيد، لذا أقترح عليك التحرك لتبدأ فصلاً جديداً من حياتك العاطفيّة أوالوظيفيّة.





برج الدّلو: الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها،لا للتهور أو التسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.



