"عيلة كلها مزز".. أحمد حاتم يغازل جمهوره بصورته مع عائلته

نشر الفنان أحمد حاتم، علي حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"صورة جديدة، ظهر أحمد خلال الصورة برفقة والدة وشقيقة وابنه وعلق احمد علي الصورة قائلًا: "فخر".





تفاعل الجمهور مع الصورة





لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور أحمد، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"أخوك نسخه منك وابن أخوك دا قمور اووي" وأضاف آخر "سبحان من خلقه دخيلوو جماله"،وفي السياق ذاته تابع متابع آخر قائلًا:"العيلة كلها مزز".





أهم أعمال أحمد





شارك أحمد، في العديد من الأعمال السينمائية مثل فيلم اوقات فراغ، الماجيك، لمح البصر، المركب، قصة حب، الكنز2،يوم من الايام، ضد مجهول، كما شارك في الاعمال الدرامية مثل مسلسل فريتيجو، مريم، حارة اليهود، كلبش، رسايل، حلاوة الدنيا.





أخر أعمال أحمد حاتم





يذكر أن آخر أعمال أحمد، الدراميةمسلسل" حكايتي"الذي شارك به خلال موسم رمضان الماضي حيث تدور أحداثه حول الفتاة الصعيدية التي تتعرض لظروف صحية بعد وفاة والدتها بمرض السرطان،شارك في البطولة مجموعه من الفنانين من ضمنهم ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، ادوارد، جمال عبدالناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهني، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد بدير، وفاء عامر، نهال عنبر، سارة التونسي، تأليف محمد عبدالمعطي إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجي.



