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موعد مباراة ليفربول وآرسنال في كأس الرابطة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:42 م
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ليفربول وآرسنال
ليفربول وآرسنال
عبد الرحمن السيد
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شهد ملعب أنفيلد على فوز ليفربول ضد توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" .

بادر الضيوف بالتسجيل عن طريق هاري كين في الدقيقة الأولى من عمر المباراة ، قبل أن ينجح الإنجليزي هيندرسون من إدراك هدف التعادل لصالح ليفربول ضد توتنهام، قبل أن يحسم الملك المصري محمد صلاح الفوز لصالح كتيبة الريدز، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة بعدما نفذ ركلة جزائ بصورة صحيحة، لتسكن شباك المتألق جازانيجا .

وعقب فوز ليفربول ضد توتنهام ، يرصد لكم موقع الفجر الرياضي، موعد مباراة ليفربول وآرسنال في كأس الرابطة.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال في كأس الرابطة
ومن المقرر أن يتواجه ليفربول وآرسنال، في المباراة المقرر لها 30 أكتوبر الجاري، على ملعب أنفيلد، في إطار دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، والثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في كأس الرابطة
ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وآرسنال المقرر لها 30 أكتوبر الجاري ، على ملعب أنفيلد، عبر قناة بي إن سبورتس 2 ، التابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة .
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