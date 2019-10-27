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يحسم قمة ليفربول ضد توتنهام.. محمد صلاح يحاول استعادة عرشه وينضم لقائمة الهدافين

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:37 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
عبد الرحمن السيد
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تمكن النجم المصري محمد صلاح من منح الفوز لفريقه ليفربول ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في إطار قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" .

وبهدفه مع ليفربول ضد توتنهام، استطاع محمد صلاح أن يصل إلى الهدف الخامس له في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، لينضم إلى قائمة هدافين البريميرليج، ويحاول استعادة عرشه كهداف للدوري الأقوي في العالم خلال النسختين الماضيتين، ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي قائمة هدافين الدوري الممتاز :-

1- جيمي فاردي (ليستر سيتي): 9 أهداف .
2- تامي أبراهام (تشيلسي) : 8 أهداف .
2- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) : 8 أهداف .
4- بير إيميريك أوباميانج (أرسنال) : 7 أهداف .
4- رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) : 7 أهداف .
6- محمد صلاح (ليفربول) : 5 أهداف .

وبنتيجة ليفربول ضد توتنهام، استطاع الريدز أن يصل إلى النقطة 28 في صدارة الدوري الإنجليزي، ليعيد الفارق إلى 6 نقاط كاملة مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند النقطة 12 في المركز الحادي عشر .
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