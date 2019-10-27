ماهر فرغلي: قتل أبوبكر البغدادي سيؤثر على معنويات تنظيم داعش

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات المتطرفة، إن مقتل أبو بكر البغدادي ضربة قوية لتنظيم داعش، وسيكون له تأثير على التنظيم، منوها أن بموت البغدادي ستتفجر الأوضاع الفكرية مرة أخرى، وهو ما سيسفر عن تشتت التنظيم نوعًا ما.



وأشار "فرغلي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن البغدادي سيؤثر معنويا على أعضاء التنظيم حيث أنه كان بمثابة الأب الروحي للتنظيم، مضيفا أن البغدادي كان يوجه فقط، ولا يدير التنظيم.



وأضاف أنه سيتم تولية عنصر آخر ليخلف البغدادي قد يكون صالح الغيثاوي، وحجي عبدالناصر، وسيكمن التنظيم لعدة أسابيع ثم سيعود لإثبات وجوده، منوها بأن ترامب قد حقق نصرا بإعلانه مقتل أبو بكر البغدادي، معلقا: "ترامب كان محتاج لهذا النصر".

