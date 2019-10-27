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أتلتيكو مدريد يقهر ريال مدريد ويحقق رقمًا قياسيًا ضد بلباو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:34 م
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بوابة الفجر
عبد الرحمن السيد
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تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز على نظيره أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب وانداميتروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "لا ليجا" .
سجل هدفي أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو كلًا من الإسباني ساؤول نيجويز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف مواطنه ألفاروا موراتا مهاجم الفريق، الهدف الثاني في الدقيقة 64 من عمر اللقاء .
وتمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق رقمًا قياسيًا، بهدفيه في شباك أتلتيك بلباو، حيث حقق الفريق الفوز بفارق أكثر من هدف وحيد على ملعب ووسط جماهير للمرة الأولى خلال الموسم الحالي .

وكان أتلتيكو مدريد قد فاز بفارق أكثر من هدف 3 مرات فقط منذ انطلاق الموسم الحالي، إلا أن جميعها كانت خارج ملعب وانداميتروبوليتانو .

كما تمكن أتلتيكو مدريد من قهر جاره اللدود ريال مدريد، بعدما استطاع الفريق خطف المركز الثاني ووصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليجا" .

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة 19، ليرتقي فوق ريال مدريد الذي بدوره تراجع إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة، علمًا بأن له مباراة أقل، ويمكن من خلالها العودة إلى وصافة الليجا ومواصلة لعبة الكراسي الموسيقية .
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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني اتليتكو بلباو

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