عديل أبو بكر البغدادي: لم يتوقع أحد مقتله.. "وضعه الأمني كان قويًا" (فيديو)

قال المعتقل لدى المخابرات العراقية محمد علي ساجت، عديل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، إنه لم يتوقع أحد مقتل البغدادي؛ لأنه كان يتخذ إجراءات أمنية قوية؛ حتى تكون وضعية التخفي جيدة.





وتابع عديل البغدادي، خلال تصريحاته لـ قناة "العربية" اليوم الأحد: "لم نتوقع مقتل البغدادي، ولم يكن هو أيضًا يتوقع أن يتم قتله بسبب الإجراءات الأمنية"، لافتًا إلى أنه كان هناك نفق طوله 8 مترات، وعرضه من 6 لـ5 متر، وكان يوجد به مكتبة، بها كتب دينية وقرآن، وأن وضعيته كانت جيدة به.



