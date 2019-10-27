Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. خدعة جديدة من بوجبا للانضمام إلى ريال مدريد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:20 م
Advertisements
بوجبا
بوجبا
حسام مجدي
Advertisements
قام الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعمل حيله جديده لتسهل انضمامه إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

بوجبا يرفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد
وأكدت شبكة "أوك دياريو" الإسبانية أن نادي بوجبا قرر رفض تجديد عقده مع نادي مانشستر يونايتد في الفترة القادمة.

بوجبا يتواصل مع زيدان
وكشفت الشبكة أن بوجبا تواصل مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد ليخبره أنه سيرفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد ليتمكن من الانضمام إلى النادي الإسباني في نهاية الموسم.

يذكر أن بوجبا كان قريب من الانضمام إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن توقفت الصفقة بسبب مطالب مانشستر يونايتد المبالغ فيها.

مشاركات بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم
وقد شارك بول بوجبا في 8 مباريات حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ريال مدريد خدعة جديدة بوجبا

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف صلاح الآن رابط ماتش الل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من كلوب عن إصابة محمد صلاح ضد توتنهام

منذ 37 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول ضد توتنهام liverpool vs Tottenham hotspur مشاهدة مباراة محمد صلاح ضد توتنهام bein sport max

منذ حوالي 4 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط ماتش Premier LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول اليوم LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 3 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يغادر ملعب المباراة مصاباً (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أزمة وحيدة تمنع بوجبا من الانتقال إلى ريال مدريد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. بعد صفقة الساحر الملكي يقترب من غلق كبري صفقاته الصيفية

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي ينتقم من رونالدو والصفقة الكبري تقترب من الحسم

سبب وحيد يجبر ريال مدريد على ضم بوجبا

مانشستر يونايتد يطلب 170 مليون نظير التخلى عن بوجبا

بول بوجبا يعاقب مانشستر يونايتد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:12 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

عاجل.. أول تعليق من كلوب عن إصابة محمد صلاح ضد توتنهام

09:13 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

07:17 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status