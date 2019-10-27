مفاجأة.. خدعة جديدة من بوجبا للانضمام إلى ريال مدريد

قام الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعمل حيله جديده لتسهل انضمامه إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





بوجبا يرفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

وأكدت شبكة "أوك دياريو" الإسبانية أن نادي بوجبا قرر رفض تجديد عقده مع نادي مانشستر يونايتد في الفترة القادمة.





بوجبا يتواصل مع زيدان

وكشفت الشبكة أن بوجبا تواصل مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد ليخبره أنه سيرفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد ليتمكن من الانضمام إلى النادي الإسباني في نهاية الموسم.





يذكر أن بوجبا كان قريب من الانضمام إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن توقفت الصفقة بسبب مطالب مانشستر يونايتد المبالغ فيها.





مشاركات بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

وقد شارك بول بوجبا في 8 مباريات حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.





ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي