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إيناس عبدالدايم: "الثقافة تعمل على تنفيذ توجيهات الدولة السياسية لمحاربه الارهاب"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:22 م
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وزير الثقافة
وزير الثقافة
سعد نبيل
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قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إن مصر ستظل مهدا للحضارات وملقتي للثقافات ومركزا للفكر والإبداع، لافتة ان انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان الأفروصيني، من بين جدران معبد فيله بأسوان يأتي تأكيدا على أن التاريخ دائما وأبدا شاهدا على جسور التواصل مع العالم.

وأضافت عبدالدايم، خلال كلمتها في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الافرو صيني، أن مصر بمكانتها مركزا هاما لالقتاء الثقافات ونقطة محورية وعلامة فارقة في عمر مهرجان، وتأكيدًا أيضًا على أن مائدة الفنون نقطة التقاء للقارات، مؤكدة أن الدولة المصرية بقوتها الناعمة تعمل بكل طاقتها من أجل فتح كل منافذ ثقافية وفينة على مختلف القارات والدول، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية إيمانا منها بدور الفن في محاربة الإرهاب.

جاء ذلك بحضور وزيرة الهجرة، والفنان محمود قابيل، ومحافظاسوان، وكوكبة من قيادات وزارة الثقافة، وعدد من أهالي المحافظة الذي حرصو على حضور حفل الافتتاح الذي اقيم بساحة معبد فيلة.

وتضم فاعليات المهرجان "فنون استعراضية فلكلورية ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وأفلام روائية، وفنون تشكيلية، وموسيقات الشعوب".

بالإضافة إلى عروض موسيقية وفقرات فنية بالأتوبيس المكشوف بشوارع مدينة أسوان، مشيرة إلى أن الفاعليات ستبدأ بحفل بمعابد فيلة.

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلورالأفروصينى تستمر حتي 31 اكتوبر بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة ووزارة السياحة المصرية التي أدرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصريه الإفريقية والصينية.
على الصعيدين الثقافي والسياحي، وكذلك محافظة أسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.
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