صدمة لنادى ليفربول بعد اصابة محمد صلاح

تلقي جمهور نادي ليفربول الإنجليزي صدمة قوية بإصابة محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي في مباراة الفريق اليوم الأحد أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

محمد صلاح يغيب لمدة ثلاثة أسابيع

وقال ديفيد مادودك صحفي مقرب من ليفربول أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول شوهد بعد المباراة يخرج مع كيس من الثلج على كاحله، الاصابة هي نفس التي تعرض لها امام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " أن مشاركته امام المان السيتي يوم 11 الشهر المقبل بمحل شك حيث سيغيب على الاقل لـ 3 أسابيع اذا تم تجديد الاصابة.



