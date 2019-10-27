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سر استبعاد مهاجم الزمالك من قائمة منتخب مصر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:17 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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علم "الفجر الرياضي" السبب وراء عدم ضم عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك لقائمة المنتخب الوطني والتي تم الإعلان عنها اليوم.

 

ويخوض المنتخب الوطني مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة أمم افريقيا.

 

وجاء استبعاد اللاعب ليس لأسباب فنية ولكن للإصابة التي تعرض لها في المعسكر الأخير للمنتخب الوطني ومن ثم عدم مشاركته في مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

 

وخرج عمر السعيد من قائمة الزمالك للمواجهة الماضية بسبب الإصابة وفضل الجهاز الفني للفريق إراحته.

 

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني حرص على الإطلاع على التقرير الخاص باللاعب وفضلوا استبعاده حتى لا تتفاقم الإصابة خلال المعسكر المقبل.

 

وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي  ( الاهلي )           عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه  (المصري )  أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

 

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا غدا الاثنين ويستمر لمده ٣أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين  لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر وفي حالة تعذر إقامة اللقاء الودي ستخوض المجموعة تجربتين وديتين بينهما "تراي ماتش"، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون في اختار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة.


ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم ١٠ نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم ١١ قبل ٧٢ ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.

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