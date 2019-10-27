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نور الطيب تتأهل لدور الثمانية في بطولة العالم للإسكواش

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:16 م
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نور الطيب
نور الطيب
الفجر الرياضي
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تأهلت المصرية نور الطيب  إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم  للإسكواش بعد الفوز على  سلمي هاني، بثلاثة أشواط دون رد   في مباراة دور الستة عشر التي أقيمت اليوم. 
وانتصرت نور الطيب   في الشوط الأول ١٣/١١،  الثاني ١١/٥، وفاز في الثالث ١١/٤،  لتفوز بالمباراة التي استمرت ٣٠ دقيقة. 

وتستضيف مصر بطولة العالم للسيدات  في الفترة بين ٢٤ أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى ٤٣٠ ألف دولار.

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الكلمات المفتاحية

نرو الطيب سلمى هاني اليوم اسكواش

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