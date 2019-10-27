Advertisements
نور الطيب تتأهل لدور الثمانية في بطولة العالم للإسكواش
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:16 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
تأهلت المصرية نور الطيب إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم للإسكواش بعد الفوز على سلمي هاني، بثلاثة أشواط دون رد في مباراة دور الستة عشر التي أقيمت اليوم.
وانتصرت نور الطيب في الشوط الأول ١٣/١١، الثاني ١١/٥، وفاز في الثالث ١١/٤، لتفوز بالمباراة التي استمرت ٣٠ دقيقة.
وتستضيف مصر بطولة العالم للسيدات في الفترة بين ٢٤ أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى ٤٣٠ ألف دولار.
Advertisements