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عاجل.. أول تعليق من كلوب عن إصابة محمد صلاح ضد توتنهام

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:13 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على إصابة الدولي المصري محمد صلاح التي تعرض لها اليوم مع الريدز ضد توتنهام، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة العاشرة للبريمير ليج.

 

وقال يورجن كلوب في تصريحات عقب المباراة:" محمد صلاح خرج بسبب إصابته في الكاحل ولكنها ليست إصابة خطيرة".

 

وعن لقاء الليلة علق كلوب قائلا:" لقد لعبنا بشكل جيد وحافظنا على هدوئنا بعد تلقينا هدف مبكر، أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن كل ما علينا فعله هو تغيير النتيجة فقط لأن كل شيء كان مثاليًا ، قمنا بتغيير الخطة وآليسون كان رائعا بتضييق الزاوية على سون في بداية الشوط".

 

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة فى أنكل القدم الأيسر في الدقيقة 85 ليترك أرض الملعب ويحل بدلا منه اللاعب جو جوميز.

 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول الي النقطة 28 متصدرا ترتيب جدول المسابقة ، بينما تجمد فريق توتنهام فى المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة .

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