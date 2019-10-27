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دسوقي يتأهل لدور الثمانية في بطولة مصر الدولية للإسكواش

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:15 م
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المصري فارس الدسوقي
المصري فارس الدسوقي
الفجر الرياضي
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تأهل المصري فارس الدسوقي  إلى الدور ربع النهائي من بطولة مصر الدولية للإسكواش بعد الفوز على  سوراف غوسال، بثلاثة أشواط دون رد  في مباراة دور الستة عشر التي أقيمت اليوم. 

وانتصر دسوقي  في الشوط الأول ١١/٦،  الثاني ١١/٥، وفاز في الثالث ١١/٥،  ليفوز بالمباراة التي استمرت ٤٢ دقيقة. 

وتستضيف مصر بطولة مصر الدولية للإسكواش في الفترة بين 25 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

ويتم حجز تذاكر بطولة العالم للسيدات وبطولة مصر الدولية للرجال عبر تطبيق تذكرتي والتى يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن ، والذي حقق نجاحا واسعا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار التي نظمتها مصر خلال العام الجاري.
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الكلمات المفتاحية

فارس الدسوقي اليوم اسكواش

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