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مراد وهبة يكشف كيفية تأثير الإخوان على الأفراد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:15 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مراد وهبة، المفكر والفيلسوف، إن ما يغري الأشخاص إلى الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين هو المسار الحضاري والقانون، موضحا أن تغلغل عناصر الإخوان المسلمين داخل مؤسسات الدول يكون عن طريق الفكر.

وأشار "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "نطق فكرا" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، إلى أنه نظرا لعدم وجود مسار مقابل لما يحاول الإخوان إقناع الناس به، فأن مهمة الإخوان في الإقناع تكون سهلة، لافتا إلى أن الإخوان يمكن ادراجهم في تيار الأصولية الدينية.

وأضاف المفكر مراد وهبة، أن تيار الأصولية الدينية نشأ في 1979، معتبرا أن هذا العام هو عام الأصوليات الدينية، موضحا أن هذا التيار يقوم على الفكر.
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