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فاروق الباز: "أساتذتنا لما كانوا بيشوفونا خرمانين كانوا بيدونا سيجارة"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:13 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال العالم فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، إن الشعب المصري لابد أن يتعامل مع بلده باحترام وأدب مثلما يتعامل مع والدته، لأن البلد هي بمثابة أم لجميع الشعب المصري.

وأضاف مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد،، أنه تخرج في جامعة عين شمس، وأساتذته كانت حريصة على تعليم الطلاب أحدث ما توصل إليه العلم باستمرار، خاصة أنهم درسوا في الخارج، معقبًا: "أساتذتنا لما كانوا بيشفونا خرمانين كانوا بيدونا سيجارة". 

وأشار إلى أنه لم يجد فرق بينه وبين أقرانه في الخارج من الناحية العلمية، وعلى الطالب أن يعلم أن الهدف من حصوله على شهادة التعلم والمعرفة، وليس الحصول على شهادة فقط.
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