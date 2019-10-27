فاروق الباز: "أساتذتنا لما كانوا بيشوفونا خرمانين كانوا بيدونا سيجارة"

قال العالم فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، إن الشعب المصري لابد أن يتعامل مع بلده باحترام وأدب مثلما يتعامل مع والدته، لأن البلد هي بمثابة أم لجميع الشعب المصري.





وأضاف مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد،، أنه تخرج في جامعة عين شمس، وأساتذته كانت حريصة على تعليم الطلاب أحدث ما توصل إليه العلم باستمرار، خاصة أنهم درسوا في الخارج، معقبًا: "أساتذتنا لما كانوا بيشفونا خرمانين كانوا بيدونا سيجارة".



