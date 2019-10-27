عاجل.. محمد صلاح مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر سيتي

اشتكى محمد صلاح نجم فريق ليفربول من الإصابة في مباراة توتنهام، والتي انتهت بفوز فريقه 2-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات محمد صلاح مهددًا بالغياب عن قمة ليفربول ومانشستر سيتي يوم 10 نوفمبر المقبل وذلك بحسب الصحفي الإنجليزي.

ديفيد مادوك الذي كتب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أخبار سيئة في ليفربول.. محمد صلاح وضع علبة ثلج على كاحله وهو يسير في النفق المؤدي إلى غرف الملابس".

وتابع مادوك: "هناك شكوك الآن حول إمكانية مشاركة صلاح أمام مانشستر سيتي يوم.. مو صلاح لهذه الإصابة في الكاحل قبل فترة التوقف الدولي وأبعدته 3 أسابيع".