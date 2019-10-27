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باحث سوري: تركيا لم تشارك في مقتل البغدادي.. و"ترامب" وجه لها الشكر لهذا السبب
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:06 م
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أمنية فوزي
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أكد الدكتور محمد العبد، الباحث والمحلل السياسي السوري، أن تركيا لم تشارك في عملية مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي؛ خوفًا من تسرب المعلومات إلى البغدادي، مشددًا على أن تركيا ليس لها علاقة بالعملية بنسبة 100%.
وأوضح "العبد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" ماء اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه الشكر للرئيس التركي أردوغان؛ لأنه لم يستخدم الدفاعات التركية ضد الطيران الأمريكي الذي قام بالعملية.
وتابع: "حصلنا على المعلومات عن البغدادي بعد عملية باعود"، معلقًا: "قضينا على رأس تنظيم الأفعى، ولكن يوجد بسوريا 70 ألف إرهابي تابعين لتنظيم داعش"، لافتًا إلى أن المكان الذي قتل فيه البغدادي كان يبعد كيلو متر عن نقطة تتبع لتركيا.
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