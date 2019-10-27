فاروق الباز: التعليم الذي حصلت عليه في مصر كان يوازي ما هو موجود في الخارج

قال العالم فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، إن علماء الفضاء يقومون بدراسة الظواهر الفضائية وفقًا للفهم الحالي، لافتًا إلى أن العلماء السابقين كانوا يرون أن الأرض مركز الكون، والبعض كان يرى أن الشمس هي من تدور حول الأرض.





وأضاف مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن ما حدث في مصر منذ عام 1998 حتى الآن، من سوء العملية التعليمة أدى لانهيار أخلاقي، معقبًا: "المصريين بيعاملوا البلد ليس بمنطق أنها أمهم، ولكن بمنطق أنها مرات أبوهم".



