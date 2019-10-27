Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شووت MATCH NOW مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلال «رابط مباشر»

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يلا شوت حصري متابعة البث المباشر لمباراة فريق الهلال ضد فريق النصر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين YALA LIVE، ويسعى الفريقين لتحقيق الانتصار من أجل إسعاد جماهيرهم في ديربي الرياض والذي يعد من اقوى الديربيات في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة GOAL KOORA.

جول كورة GOAL KOORA ترتيب الهلال والنصر في الدوري السعودي :-

يلا كورة ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة بعد مرور 7 جولات من بداية البطولة المحلية هذا الموسم KOORA LIVE بينما يحل فريق النصر في المركز السابع برصيد 11 نقطة YALA SHOOOT PLUS ويلعب فريق النصر ديربي الرياض في الدور الأول وخلال تلك المواجهة خارج ملعبه KOORA STAR.

النصر يريد تدعيم الفريق بعد الهزائم الماضية YALA KOORA :-

يلاشوت بلس ويسعى فريق النصر لتدعيم بعض المراكز في الفريق بعد ظهور خلل كبير فيها خلال المباريات الماضية، ويخطط مسئولو فريق النصر للتعاقد مع نجم نادي أهلي جدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير COOL KOORA من أجل تدعيم صفوف الفريق للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الثاني على التوالي YALA LIVE.

جول كورة وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن النصر بدأ في المفاوضات مع إدارة نادي أهلي جدة لضم سلمان المؤشر لاعب الفريق في الشتاء KOORA LIVE وحسم الصفقة بشكل رسمي قبل بداية الميركاتو الشتوي BEIN MATSH وستقام المباراة بين فريق الهلال وفريق النصر في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة COOL KOORA، وتقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربية.

Advertisements

أخبار تهمك

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ ساعة و نصف

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط ماتش Premier LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول اليوم LIVE

منذ ساعة و 23 دقيقة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف صلاح الآن رابط ماتش الل

منذ ساعة الا ربع

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر (بي ان سبورت المفتوحة) يويتوب بدون تقطيع (محمد صلاح)

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم beIN SPORTS HD YOUTUBE مجانًا الآن

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول اليوم NOW

منذ ساعتين

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الشوط الثاني.. يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح

منذ أقل من ساعة

شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام| مواجهة الريدز والسبيرز يوتيوب مباشر Live

منذ أقل من ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ 41 دقيقة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ 37 دقيقة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول NOW

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ 38 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:12 م

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول اليوم NOW

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم beIN SPORTS HD YOUTUBE مجانًا الآن

06:16 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

05:06 م

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول NOW

06:32 م

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status