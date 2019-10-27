أتالانتا يسحق أودينيزي بسباعية.. ويهدد صدارة يوفنتوس

حقق فريق أتالانتا فوز كبير علي نظيره اودينيزي، في لقاء أقيم علي ملعب جويس، ضمن مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإيطالي، تحت قيادة الحكم فابيو ماريسكا.





أتلانتا يقسو علي أودينيزي بالدوري الإيطالي

حقق فريق أتالانتا فوز كبير بالدوري الإيطالي على نظيره اودينيزي، بنتيجة 7-1 بمباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، وسجل الضيوف اوذينيزي الهدف الأول عن طريق ستيفانو اوكاكا في الدقيقة 11 ولكن تعادل سريعاً أصحاب الأرض أتالانتا بهدف في الدقيقة 21 عن طريق جوسيب إيلشيش ثم قرر حكم اللقاء طرد لاعب اودينيزي نيكولاس اوبوكو في الدقيقة 32 بعد حصوله علي انذارين في نصف ساعه، ليقوم فريق أتالانتا بإستغلال النقص العددي ويضيف الهدف الثاني عن طريق موريال من ركلة جزاء في الدقيقة 35 ثم الهدف الثالث في الدقيقة 43 عن طريق جوسيب إيلشيش، وإستمر الضغط في الشوط الثاني ليسجل موريال الهدف الرابع في بداية الشوط الثاني ثم عزز ماريو بازاليتش في الدقيقة 52 بالهدف الخامس ثم في الدقيقة 75 سجل موريال الهدف السادس من ركلة جزاء والثالث له مسجلاً هاتريك، وفي الدقيقة 83 سجل تراوري الهدف السابع.





ترتيب أتلانتا وأودينيزي بالدوري الإيطالي

بعد الفوز الكبير بسباعيه لفريق أتالانتا على أودينيزي، احتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 20 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر وانتر ميلان، وظل أودينيزي في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.





ويواجه فريق أتالانتا نظيره نابولي الجولة القادمة العاشرة، بينما فريق أودينيزي سيواجه نظيره روما.





وأقيم أمس السبت 4 مباريات بالدوري الإيطالي، شهدت المباريات تعادل يوفنتوس مع ليتشي بهدف لكل فريق وتعادل انتر ميلان وبارما بهدفين لكل فريق وفوز جنوه علي بريشيا بنتيجة 3-1.





بينما اليوم فاز أتالانتا علي أودينيزي 7-1 وتعادل نابولي مع سبال 1907 بهدف لكل فريق وفازت بولونيا علي سامبدوريا بهدفين لهدف.