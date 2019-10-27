Advertisements
Advertisements
Advertisements

أتالانتا يسحق أودينيزي بسباعية.. ويهدد صدارة يوفنتوس

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:52 م
Advertisements
أتالانتا
أتالانتا
محمد جمال
Advertisements
حقق فريق أتالانتا فوز كبير علي نظيره اودينيزي، في لقاء أقيم علي ملعب جويس، ضمن مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإيطالي، تحت قيادة الحكم فابيو ماريسكا.

أتلانتا يقسو علي أودينيزي بالدوري الإيطالي
حقق فريق أتالانتا فوز كبير بالدوري الإيطالي على نظيره اودينيزي، بنتيجة 7-1 بمباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، وسجل الضيوف اوذينيزي الهدف الأول عن طريق ستيفانو اوكاكا في الدقيقة 11 ولكن تعادل سريعاً أصحاب الأرض أتالانتا بهدف في الدقيقة 21 عن طريق جوسيب إيلشيش ثم قرر حكم اللقاء طرد لاعب اودينيزي نيكولاس اوبوكو في الدقيقة 32 بعد حصوله علي انذارين في نصف ساعه، ليقوم فريق أتالانتا بإستغلال النقص العددي ويضيف الهدف الثاني عن طريق موريال من ركلة جزاء في الدقيقة 35 ثم الهدف الثالث في الدقيقة 43 عن طريق جوسيب إيلشيش، وإستمر الضغط في الشوط الثاني ليسجل موريال الهدف الرابع في بداية الشوط الثاني ثم عزز ماريو بازاليتش في الدقيقة 52 بالهدف الخامس ثم في الدقيقة 75 سجل موريال الهدف السادس من ركلة جزاء والثالث له مسجلاً هاتريك، وفي الدقيقة 83 سجل تراوري الهدف السابع.

ترتيب أتلانتا وأودينيزي بالدوري الإيطالي
بعد الفوز الكبير بسباعيه لفريق أتالانتا على أودينيزي، احتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 20 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر وانتر ميلان، وظل أودينيزي في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

ويواجه فريق أتالانتا نظيره نابولي الجولة القادمة العاشرة، بينما فريق أودينيزي سيواجه نظيره روما.

وأقيم أمس السبت 4 مباريات بالدوري الإيطالي، شهدت المباريات تعادل يوفنتوس مع ليتشي بهدف لكل فريق وتعادل انتر ميلان وبارما بهدفين لكل فريق وفوز جنوه علي بريشيا بنتيجة 3-1.

بينما اليوم فاز أتالانتا علي أودينيزي 7-1 وتعادل نابولي مع سبال 1907 بهدف لكل فريق وفازت بولونيا علي سامبدوريا بهدفين لهدف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة مبارة أتالانتا جدول ترتيب الدوري الإيطالي الكالتشيو الدوري الإيطالي أتالانتا وأودينيزي أتالانتا ضد أودينيزي أتالانتا

أخبار تهمك

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ ساعتين و 14 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ ساعة و نصف

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ ساعة و 8 دقيقة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط ماتش Premier LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول اليوم LIVE

منذ ساعة و 22 دقيقة

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول اليوم NOW

منذ ساعتين

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول NOW

منذ أقل من ساعتين

شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام| مواجهة الريدز والسبيرز يوتيوب مباشر Live

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ 37 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ 40 دقيقة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ 36 دقيقة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف صلاح الآن رابط ماتش الل

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم beIN SPORTS HD YOUTUBE مجانًا الآن

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 3 ساعات

الشوط الثاني.. يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر (بي ان سبورت المفتوحة) يويتوب بدون تقطيع (محمد صلاح)

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ميلان يسحق فيورنتينا.. وكروتوني يهبط في ختام الدوري الإيطالي

ميلان يسقط أمام فيورنتينا ونابولي يهزم سبال في الكالتشيو

إنتر ميلان يهزم نابولي في الوقت القاتل

إنتر ميلان يعبر عقبة لاتسيو ويتصدر الكالتشيو

ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة بمباراة بريشيا ضد فيورنتينا

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة فيورنتينا وبريشيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:12 م

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول اليوم NOW

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم beIN SPORTS HD YOUTUBE مجانًا الآن

06:16 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

05:06 م

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول NOW

06:32 م

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status