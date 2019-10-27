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مستشار بالديوان الملكي يلتقي عددا من المسؤولين الإيطاليين

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:58 م
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عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة
عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة
الفجر السعودي
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التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم، وزير الدولة الإيطالي لشؤون الاتحاد الأوروبي إنزو أميندولا، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية و شؤون الهجرة في مجلس الشيوخ الإيطالي السيد فيتو روزاريو بيتروشيللي، ورئيس اتحاد البرلمان الإيطالي السيد بيير فيرديناندو كاسيني ، بحضور رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية السيدة إيلينا موريللي.

وأكد معاليه خلال اللقاء حرص المملكة العربية السعودية على دعم المحتاجين ومساعدة المجتمعات المتضررة في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن المملكة تأتي في مقدمة الدول الداعمة للعمل الإنساني على مستوى العالم، حيث أنها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة وصلت إلى 45 دولة كان في مقدمتها اليمن الذي يحظى ب 60% من المشاريع المنفذة، كذلك دعمت خلال السنوات الأربعة الماضية البنك المركزي اليمني وقدمت مشاريع إنسانية وتنموية بمبالغ تعدت 16 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد حرص المملكة على اليمن بكل فئاته ومكوناته ، مما انعكس في وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق ومحافظات اليمن.

كما أوضح معاليه أن المملكة تسعى للوصول إلى الحل السياسي السلمي من خلال المرجعيات الثلاث وأنها تعوّل على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لدعم كل المبادرات الرامية للوصول إلى الحل السياسي السلمي في اليمن ، والمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بشكل أوسع.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين وبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وفتح آفاق للتعاون بهذا الخصوص.
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