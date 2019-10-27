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مصدر يكشف تفاصيل جديدة حول صاحب جثة البدرشين المجهولة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:02 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن معاينة رجال المباحث للشاب المعثور على جثته بالزراعات بطريق المريوطية، لم تتوصل إلى وجود إصابات بالجثة من عدمه، وذلك بسبب انتفاخ الجثة، وتعفنها وتحللها.


وأضاف المصدر ذاته لبوابة الفجر، بأن صاحب الجثة المجهولة الهوية متوفي منذ أكثر من 7 أيام، وأن مكان العثور على الجثة منطقة زراعية لايوجد بها أي كاميرات مراقبة مركبة، مرجحًا بأنه من المحتمل أن يكون سبب وفاته إثر اصطدامه بسيارة، وتخلص المتسبب في وفاته بإلقائه مكان العثور على جثته خوفًا من المسائلة القانونية.


وأشار المصدر إلى أن تقرير الطب الشرعي، سوف يوضح سبب الوفاة وعما إذا كانت توجد شبهة جنائية في وفاته من عدمه.


كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة شاب مجهول الهوية، بطريق المريوطية، بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة بطريق المريوطية، دائرة المركز.


وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره، مجهول الهوية، لا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة لتولى النيابة العامة التحقيقات.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والوقوف على ملابساتها وظروفها.

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