محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)

انطلقت فعاليات الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمنطقة السويس، مساء اليوم الأحد، والتى أقيمت بصالة النصر للبترول، بحضور محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمهندس محمد عبدالله حسن رئيس النصر للبترول وأحمد عبد الغني غلاب نائب رئيس النقابة لمنطقة القناة وسعيد حافظ نائب رئيس النقابة وأحمد الجوهرى أمين الشباب والعلاقات العامة بالنقابة ومحمود فرج آمين مساعد الصندوق العامة وزكريا على يسرى رئيس اللجنة النقابية النصر للبترول وهيثم ذاد المتحدث الإعلامي النقابة العامة للبترول.



وبدأت فعاليات الافتتاح بالسلام الوطني وفقرة فنية التنورة وانطلقت بداية المباريات بين فريقى مصر للبترول والمركز الطبى، وتعد الدورة الرياضية للنقابة العامة للبترول فى دورته الثانية للالعاب الرياضيه مثل كرة القدم والطائرة وسلة وتنس الطاولة وتنس ارضى ومسابقات ذوى الاحتياجات الخاصة واللجان النقابية المشاركه النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول وأنابيب البترول ومصر للبترول وبتروجاس وصيانكو والمركز الطبى للعاملين بالبترول وتستمر الدورة الرياضية بالسويس على مدار الأسبوع.





