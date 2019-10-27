Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
انطلقت فعاليات الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمنطقة السويس، مساء اليوم الأحد، والتى أقيمت بصالة النصر للبترول، بحضور محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمهندس محمد عبدالله حسن رئيس النصر للبترول وأحمد عبد الغني غلاب نائب رئيس النقابة لمنطقة القناة وسعيد حافظ نائب رئيس النقابة وأحمد الجوهرى أمين الشباب والعلاقات العامة بالنقابة ومحمود فرج آمين مساعد الصندوق العامة وزكريا على يسرى رئيس اللجنة النقابية النصر للبترول وهيثم ذاد المتحدث الإعلامي النقابة العامة للبترول.

وبدأت فعاليات الافتتاح بالسلام الوطني وفقرة فنية التنورة وانطلقت بداية المباريات بين فريقى مصر للبترول والمركز الطبى، وتعد الدورة الرياضية للنقابة العامة للبترول فى دورته الثانية للالعاب الرياضيه مثل كرة القدم والطائرة وسلة وتنس الطاولة وتنس ارضى ومسابقات ذوى الاحتياجات الخاصة واللجان النقابية المشاركه النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول وأنابيب البترول ومصر للبترول وبتروجاس وصيانكو والمركز الطبى للعاملين بالبترول وتستمر الدورة الرياضية بالسويس على مدار الأسبوع.


محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)
محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)
محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)
محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)
محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)
محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)
محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)
محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)
محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)
محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)
محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)
محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)
محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)
محمد جبران يفتتح الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بالسويس (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة مصر محمد جبران اخبار

أخبار تهمك

الشوط الثاني.. يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر (بي ان سبورت المفتوحة) يويتوب بدون تقطيع (محمد صلاح)

منذ أقل من ساعتين

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ 39 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول NOW

منذ أقل من ساعتين

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ 43 دقيقة

شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام| مواجهة الريدز والسبيرز يوتيوب مباشر Live

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم beIN SPORTS HD YOUTUBE مجانًا الآن

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط ماتش Premier LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول اليوم LIVE

منذ ساعة و 25 دقيقة

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف صلاح الآن رابط ماتش الل

منذ ساعة الا ربع

تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ 40 دقيقة

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول اليوم NOW

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

مجلس إدارة "عمال مصر" يعين محمد جبران نائبًا لرئيس الاتحاد‎

"العامة للعاملين بالبترول" تعتمد الموازنة التقديرية للنقابة

"العامة للبترول" تكرم قدامى النقابين خلال جمعيتها العمومية العادية (صور)‬

في احتفالية نقابة العاملين بالبترول.. "وهب الله": قانون العمل الجديد يفيد 20 مليون عامل‎

اليوم.. "سعفان والملا" يشهدان حفل توزيع جوائز دوري "العاملين بالبترول‎"

حملة "نحن معك" بنقابة البترول: انضمام 300 عامل بالشركات الأجنبية لعضويتها‎

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:12 م

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول اليوم NOW

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم beIN SPORTS HD YOUTUBE مجانًا الآن

06:16 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

05:06 م

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول NOW

06:32 م

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status