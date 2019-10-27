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«YALLA شووت NOW» مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi AlNassr يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال اليوم

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:58 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شاهد البث المباشر لمباراة فريق الهلال ضد فريق النصر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين KOORA STAR، ويعد ديربي الرياض من أقوى المباريات في السعودية خلال السنوات الماضية حيث يشهد تنافس قوي بين الفريقين YALA KOORA.

 

كورة ستار موعد مباراة الهلال ضد النصر KOORA STAR :-

يلا شوت بلس وستقام المباراة بين فريق الهلال وفريق النصر في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA، وتقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربية YALA SHOOOT PLUS.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر :-

جول كورة وأعلنت مجموعة قنوات السعودية الرياضية عن إذاعتها لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات COOL KOORA، حيث ستُذاع المباراة بين فريق الهلال وفريق النصر عبر قناة السعودية الرياضية الاولى KOORA LIVE.

 

ترتيب الهلال والنصر في الدوري السعودي GOAL KOORA :-

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة بعد مرور 7 جولات من بداية البطولة المحلية هذا الموسم BEIN MATSH، بينما يحل فريق النصر في المركز السابع برصيد 11 نقطة KOORA LIVE ويسعى النصر للحفاظ على لقبه المفضل في الدوري السعودي والذي حققه في الموسم الماضي بالجولة الأخيرة بعد منافسة شرسة مع فريق الهلال YALA LIVE.

 

كورة ستار ولم يتعثر الهلال هذا الموسم إلا في مباراة واحدة بالتعادل فقط بينما حقق 6 انتصارت، بينما يعد النصر قد بدأ الموسم بشكل سيئ للغاية حيث حقق 3 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمتين في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان KOORA STAR.

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