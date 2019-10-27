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مختار نوح: السياسية الأمريكية تسعى لإضعاف روسيا والصين

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:58 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن السياسة الأمريكية ثابتة، ولا تتغير بتغير الرئيس، وتهدف لمنع تكوين أي قوة إقليمية أخرى، معقبًا: "لا يوجد فرق في السياسة الأمريكية إلا في المواضيع التافهة".

ولفت "نوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن السياسية الأمريكية تسعى لإضعاف روسيا والصين، لأنها لا تريد ظهور قوى عظمى أخرى، معقبًا: "أمريكا ممكن تغتصب المعتقلين ومفيش حد يتكلم،.. منظمات حقوق الإنسان الدولية تستخدم لتنفيذ أجندات سياسية معينة".

وأضاف أن ملف حقوق الإنسان في تركيا سيء للغاية، ولكن أنقرة تحت الحماية الغربية، معقبًا: "السياسية الأمريكية والغربية لا تتغير،..العرب فريسة واحدة أمام ذئب واحد، إما أن ننتبه ونتوحد، وإما أن نتفتت".
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