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الشوط الثاني.. بث مباشر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض "1-0" (تغطية مباشرة)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:55 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم لكم موقع " الفجر الرياضي" خدمة بث مباراة الهلال ضد النصر يلا شوت لايف yalla shoot live، اليوم الاحد الموافق 27 أكتوبر 2019 ، ضمن مبارايات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

موعد مباراة الهلال ضد النصر كورة بلس دورينا kora plus dawrynaوالقنوات الناقلة تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة الا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية ، السابعة الا خمس دقائق بتوقيت القاهرة ، والتاسعة الا الخمس دقائق بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة ـ وتذاع المباراة على قناة عبر القنوات الرياضية السعودية 1HD، بالإضافة الى البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.

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