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اللحظات الحاسمة shoot مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:51 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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كورة ستار البث المباشر لمباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق توتنهام اليوم الأحد في الساعة السادسة والنصف مساءً YALA KOORA حيث نجح فريق مانشستر سيتي في تقليل الفارق مع الريدز بالأمس بعد الفوز على فريق استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الاتحاد KOORA STAR.
أهداف محمد صلاح مع ليفربول YALA SHOOOT PLUS :-
يلا شوت حصري ويسعى اللاعب المصري محمد صلاح بقيادة فريقه ليفربول من أجل الفوز على فريق توتنهام هوتسبير KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز GOAL KOORA، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين على ملعب الانفيلد COOL KOORA.
كورة لايف KOORA LIVE ارقام صلاح مع ليفربول هذا الموسم في البريميرليج :-
جول كورة وغاب صلاح عن مباراة واحدة هذا الموسم مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد على ملعب الأولدترافورد وهي المباراة الوحيدة التي تعثر خلالها الريدز هذا الموسم KOORA LIVE حيث انتهت المواجهة بنتيجة التعادل 1-1، ونجح محمد صلاح في تسجيل أربعة أهداف هذا الموسم بالبريميرليج وصنع ثلاثة أهداف لزملائه في الفريق BEIN MATSH.
كول كورة ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي YALA LIVE :-
كورة أونلاين ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي اصحاب المركزين الثالث والرابع وتابع البث المباشر الحي بدون تقطيع عبر بث الاسطورة ALASTORA، وكان قد حقق فريق توتنهام هوتسبير التعادل في المباراة الماضية بالدوري الانجليزي أمام فريق واتفورد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في لندن.


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