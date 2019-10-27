سلامة الغذاء: نولي اهتمام للرقابة على غذاء الأطفال.. "العقل السليم في الجسم السليم"

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة أنشئت منذ عامين وتم توحيد الجهة التي تراقب على الغذاء بعد أن كان هناك 15 جهة تراقب على سلامة الغذاء.





وأشار "منصور"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم كانوا في سباق مع الزمن على مدار العامين الماضيين حتى يكون للهيئة كيان وقوانين، دور يشعر به المواطن، موضحا أن أنشطة الهيئة متعدة.



