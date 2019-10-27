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سلامة الغذاء: نولي اهتمام للرقابة على غذاء الأطفال.. "العقل السليم في الجسم السليم"
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:55 م
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة أنشئت منذ عامين وتم توحيد الجهة التي تراقب على الغذاء بعد أن كان هناك 15 جهة تراقب على سلامة الغذاء.
وأشار "منصور"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم كانوا في سباق مع الزمن على مدار العامين الماضيين حتى يكون للهيئة كيان وقوانين، دور يشعر به المواطن، موضحا أن أنشطة الهيئة متعدة.
وأضاف أن من أنشطة الهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والرقابة على السوق المحلي، وأغذية الشوارع، والمجازر، منوها بأن أهم ما يعطونه أهمية هو الرقابة على أطعمة الأطفال، معلقا: "الجسم السليم في العقل السليم"، منوهاا بأنهم قرروا وضع قائمة بيضاء لأصحاب المصانع الملتزمين بقواعد سلامة المرور.
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